Quà tặng được khách hàng ưa chuộng

Kênh bán hàng Co.op Online mới đây gây chú ý mạng xã hội với bộ sưu tập quà tặng độc quyền là chiếc nón kết năng động mang dấu ấn thương hiệu. Với thiết kế trẻ trung, phối màu xanh nổi bật cùng điểm nhấn logo “Co.op Online say hi” được thêu tinh tế, chiếc nón nhanh chóng trở thành món quà được cộng đồng “săn” nhiều nhất trong các minigame và chương trình ưu đãi của hệ thống.

Nón kết in logo Co.op Online được khách hàng săn lùng

Điều khiến bộ sưu tập nón Co.op Online hút khách không chỉ ở tính thời trang mà còn ở giá trị kết nối thương hiệu. Nhiều người tiêu dùng cho biết khi sở hữu chiếc nón này họ cảm nhận mình trở thành một phần trong cộng đồng Co.op Online - nơi không chỉ mua sắm mà còn đồng hành cùng xu hướng mới. Theo đại diện hệ thống, bộ sưu tập nón sẽ được dành tặng khách hàng trong các chương trình livestream, minigame “chốt đơn” cũng như một số ưu đãi đặc biệt trên website và app Co.op Online. Đây cũng là cách đơn vị này tạo thêm trải nghiệm vui, để mỗi lần mua sắm là nhận về một niềm vui nhỏ.

KHÁNH NGỌC