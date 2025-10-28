Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, động viên gia đình nạn nhân vụ ngạt khí

Chiều 28-10, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm, động viên các nạn nhân trong vụ ngạt khí tại xã Điện Bàn Tây, đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

TS.BS. Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng báo cáo với lãnh đạo TP Đà Nẵng về tình hình bệnh nhân

Đến thăm các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ, động viên bà Nguyễn Thị Đây (mẹ của nạn nhân Phan Thị Tú Tr.), mong bà giữ sức khỏe, vững tinh thần để làm chỗ dựa, chăm sóc các con, các cháu.

Ông Hồ Quang Bửu ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của các bệnh viện, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo bệnh viện, các y, bác sĩ tập trung nỗ lực cứu chữa những người bị nạn. Ông cũng chỉ đạo chính quyền, hội, đoàn thể hỗ trợ gia đình an táng người tử vong; thăm hỏi, hỗ trợ thân nhân vượt qua nỗi mất mát này.

“Thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí cho gia đình và thân nhân, đồng thời nguồn quỹ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng sẽ chia sẻ thêm. Chúng tôi hy vọng các nạn nhân đang điều trị sớm hồi phục, vượt qua mất mát quá lớn lao này”, ông Hồ Quang Bửu chia sẻ.

TS.BS. Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện đã nhanh chóng hội chẩn và tiến hành các phác đồ điều trị ngay khi tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc khí rất nặng, có biểu hiện hôn mê sâu, rối loạn nhịp thở.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Điện Bàn Tây, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 28-10, tại nhà anh Nguyễn Quang L., khu phố chợ mới Phong Thử, xảy ra vụ ngạt khí trong phòng kín có 8 người (4 người lớn, 1 thiếu niên và 3 trẻ em).

Ông Hồ Quang Bửu động viên người nhà nạn nhân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo thông tin ban đầu, do mưa lũ dâng cao gây mất điện, gia đình đã sử dụng máy nổ để phát điện trong nhà kín, dẫn đến ngạt khí.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã đã huy động lực lượng đưa người bị nạn đến trạm y tế xã sơ cứu ban đầu, sau đó vận chuyển đến các bệnh viện.

Đến thời điểm 15 giờ cùng ngày có 4 người tử vong gồm: Nguyễn Thị Thanh Th. (14 tuổi), Nguyễn Công Tr. (5 tuổi) đều là con anh L.; Nguyễn Thị Thanh X. (19 tuổi, bạn hàng xóm) và bà N. (75 tuổi, mẹ anh L.).

4 người đang tiếp tục được cấp cứu gồm: anh Nguyễn Quang L., chị Phan Thị Tú Tr. (33 tuổi, vợ anh L.) cùng 2 người con gái là Nguyễn Thị Thanh Tr. (11 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Th. (8 tuổi).

XUÂN QUỲNH