Ấm tình TPHCM với đảo xa Hòn Khoai, Hòn Chuối

Ngày 10-9, tiếp tục chuyến công tác thăm các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1, đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau).

Tại đảo Hòn Khoai, đoàn đã đến thăm, làm việc với Trạm ra đa 595 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo.

Tại đây, đoàn ghi nhận tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ý chí kiên cường và sự bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió của cán bộ, chiến sĩ.

Trên đảo Hòn Chuối, đoàn đã làm việc với Trạm ra đa 615 cùng các lực lượng đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Đoàn công tác TPHCM tặng quà cho quân dân đảo Hòn Khoai

Tại 2 đảo, lãnh đạo đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, bày tỏ niềm tin tưởng vào quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác với các em học sinh trong lớp học tình thương ở đảo Hòn Chuối

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng nhiều công trình, phần quà thiết thực cùng nhu yếu phẩm phục vụ đời sống, sinh hoạt cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân trên hai đảo, với tổng trị giá hơn 550 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” cùng sự đồng hành, đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân và đại biểu tham gia đoàn công tác.

Một số hình ảnh của đoàn công tác trên đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối:

VIỆT NGA