Chương trình “Thứ Bảy về bản” lan tỏa niềm tin, gắn kết biên cương

Ngày 10-9, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị sơ kết một năm triển khai chương trình “Thứ Bảy về bản”, đã ghi dấu bằng hàng loạt công trình, phần việc thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Chỉ trong 12 tháng, lực lượng BĐBP Quảng Trị đã tổ chức hơn 320 buổi tuyên truyền, thu hút 13.000 lượt người dân tham gia, tặng gần 1.000 lá cờ Tổ quốc, 100 ảnh Bác Hồ cho bà con các bản làng. Hơn 5.000 ngày công được bộ đội dành để giúp dân xây dựng 40 mô hình kinh tế trọng điểm, từ trồng lúa nước, chăn nuôi đến các công trình hạ tầng nông thôn mới.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức quét dọn, phát quang đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải bảo vệ môi trường

Nhiều công trình mang dấu ấn người lính quân hàm xanh đã trở thành biểu tượng nơi biên cương như: tuyến đường cờ Tổ quốc, ánh sáng vùng biên, cổng chào biên giới, 44 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa và 256 ngôi nhà xóa tạm, dột nát được bàn giao cho đồng bào... với tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

Từ việc giúp dân vào mỗi cuối tuần, chương trình đã trở thành phong trào dân vận sáng tạo, khẳng định hình ảnh người lính biên phòng gắn bó với nhân dân, được bà con tin yêu, trân quý.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Ba Nang trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc cho thôn Sa Trầm và Ra Pong

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chương trình.

Chương trình không chỉ làm mới diện mạo nông thôn biên giới, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước, tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân trong bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia.

MINH PHONG