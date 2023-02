Quảng Bình: Bắt đối tượng cho vay nặng lãi gần 200%/năm

Ngày 21-2, Thượng tá Trần Đức Dương, Trưởng Công an TP Đồng Hới cho biết, vừa phá thành công chuyên án, bắt đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với số tiền hoạt động cho vay trên 63 tỷ đồng.

Theo hồ sơ ban đầu, Công an TP Đồng Hới xác định đối tượng Võ Thị Lựu (SN 1984, trú tại TDP 11, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) hoạt động cho vay lãi nặng rất phức tạp, nhiều người lâm vào cảnh khó khăn không thể chi trả, phải bỏ trốn khỏi địa phương do bị khủng bố.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Thị Lựu, cơ quan điều tra Công an TP Đồng Hới thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Từ năm 2016 đến nay, Võ Thị Lựu hoạt động cho vay, lãi suất từ 101,3%/năm đến 195,5%/năm. Tổng số tiền sử dụng vào hoạt động cho vay từ năm 2016 đến nay trên 63 tỷ đồng, riêng từ năm 2019 đến nay là hơn 29,4 tỷ đồng. Bước đầu đã xác định được nhiều người vay tiền của Võ Thị Lựu với số tiền thu lợi bất chính khoảng 630 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Lựu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.