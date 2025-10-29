Quảng Ngãi: Hỗ trợ nước sạch cho người dân vùng cô lập do ngập lụt

Ngày 29-10, lãnh đạo UBND xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đến các vùng cô lập do ngập lụt để cấp nước sạch cho người dân.

Ông Nguyễn Tưởng Duy, Bí thư Đảng ủy xã Đông Sơn cùng đoàn công tác Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra thực tế, khẩn cấp tại xóm Cù Lao, thôn Châu Me.

Nhận thấy tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp, Bí thư và đoàn công tác đã trực tiếp di chuyển bằng thuyền qua các khu vực nước dâng cao để đánh giá chính xác mức độ thiệt hại và triển khai công tác ứng phó của địa phương.

Đưa nước sạch lên thuyền để hỗ trợ cho người dân vùng ngập lụt xã Đông Sơn. Ảnh: XÃ ĐÔNG SƠN

Do địa hình trũng thấp, không có đường thoát nước, nhiều khu vực bị ngập sâu, việc đi lại, mua bán nhu yếu phẩm của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Sử dụng ca nô để vận chuyển nước vào cho người dân. Ảnh: XÃ ĐÔNG SƠN

Mỗi bình nước lọc 20 lít cấp cho các hộ dân. Ảnh: XÃ ĐÔNG SƠN

Để kịp thời hỗ trợ, trước mắt UBND xã Đông Sơn đã tổ chức cấp nước sạch cho 132 hộ dân bị ảnh hưởng, mỗi hộ được nhận một bình nước lọc 20 lít để phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Trưởng công an xã bị thương trong lúc đang giúp dân sơ tán Sáng 29-10, tại xã Sơn Tây (Quảng Ngãi) xảy ra nhiều điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài, đặc biệt khu vực suối Uy Măng (thôn Đăk Trên) nước dâng cao làm sạt lở hai bên bờ, cuốn trôi tài sản của người dân. Trong lúc chỉ đạo lực lượng sơ tán dân và di chuyển tài sản đến nơi an toàn, Thượng tá Đinh Quang Tiến, Trưởng Công an xã Sơn Tây, không may bị cây gỗ đâm xuyên bàn chân phải. Thượng tá Đinh Quang Tiến bị cây gỗ đâm xuyên bàn chân phải Dù bị thương nặng, nhưng Thượng tá Đinh Quang Tiến vẫn cố gắng nén đau, chỉ đạo lực lượng Công an xã hoàn thành việc sơ tán người dân đến khu vực an toàn rồi mới đi sơ cứu và điều trị. Cũng theo Thượng tá Đinh Quang Tiến, mặc dù hiện giờ bản thân đang bị thương, đi lại khó khăn nhưng vẫn cố gắng chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp cùng chính quyền địa phương đến các địa bàn có nguy cơ cao bị sạt lở, lũ quét để động viên, giúp đỡ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

*Trong ngày 29-10, Công an xã Đông Trà Bồng đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng dân quân, đoàn thanh niên và các ban, ngành của xã khẩn trương giúp các hộ dân tại thôn Bình Trung và thôn Phú An di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn trước tình trạng ngập lụt tại địa phương.

Công an xã Đông Trà Bồng hỗ trợ người dân di dời những bao quế đến nơi an toàn. Ảnh: C.A ĐÔNG TRÀ BỒNG

Đưa từng bao quế lên thuyền. Ảnh: C.A ĐÔNG TRÀ BỒNG

Ảnh: C.A ĐÔNG TRÀ BỒNG

Ảnh: C.A ĐÔNG TRÀ BỒNG

Hỗ trợ di dời nông sản cho người dân khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: C.A ĐÔNG TRÀ BỒNG

NGUYỄN TRANG