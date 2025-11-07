Quảng Ngãi: Làng biển Tịnh Khê tan hoang sau bão số 13

Sau một đêm bão số 13 kèm triều cường dữ dội quét qua, làng biển An Kỳ (xã Tịnh Khê) trở nên tan hoang. Sáng 7-11, người dân trở về sau khi sơ tán, bàng hoàng chứng kiến nhà cửa đổ sập, mái tôn bay mất, cát biển phủ kín nền nhà, đồ đạc hư hỏng nặng.

Clip: Tan hoang làng biển Tịnh Khê, Quảng Ngãi sau bão số 13. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Bà Nguyễn Thị Hoa (thôn An Kỳ) chưa hết bàng hoàng: “Con tôi kêu đi sơ tán vì bão lớn, đến khi quay về thì nhà đã bị sóng đánh sập. Tường ven biển đổ hết, nước tràn vào làm hư hỏng hết tivi, tủ lạnh, gà vịt cũng không còn”.

Làng biển thôn An Kỳ tan hoang sau triều cường ảnh hưởng bão số 13. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Thanh Lâm (thôn An Kỳ) chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ thấy triều cường dữ dội như vậy. Sóng biển cao bất thường, nước tràn vào nhà ngập khoảng 0,5m, đất cát phủ dày hơn 20cm, tường rào bê tông cũng bị đánh sập”.

Những căn nhà ngổn ngang sau triều cường. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, toàn xã có khoảng 1.000 hộ dân sống ven biển, dọc tuyến bờ dài 10km. Đợt triều cường kết hợp gió bão đã gây thiệt hại ban đầu cho 97 hộ dân, trong đó nhiều căn nhà bị sập, hư hỏng nặng.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân, bộ đội xuống hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Trong khi chờ thống kê thiệt hại đầy đủ, nhiều gia đình phải tạm tá túc tại nhà người thân, làng biển An Kỳ vẫn ngổn ngang trong cảnh đổ nát.

>> Một số hình ảnh làng biển thôn An Kỳ tan hoang sau bão số 13:

Làng biển thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê, tan hoang sau triều cường xâm thực. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhà người dân ngổn ngang sau bão. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các bức tường nhà bị sóng đánh vỡ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những bức tường của nhà dân bị sóng đánh sập. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dọc làng biển, hàng chục nhà dân bị sóng đánh sập. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những ngôi nhà bị hư hỏng sau triều cường. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cây cối ngã đổ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tường nhà bị sóng đánh sập. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhà cửa bị sóng đánh sập. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân khẩn trương khắc phục hậu quả. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lượng lớn đất cát tràn vào nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân khắc phục sau bão. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lực lượng công an đã có mặt hỗ trợ khắc phục hậu quả triều cường. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Công tác khắc phục được triển khai khẩn trương. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Công an di chuyển từng mảng tường vỡ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Một bức tường đã hư hỏng sau triều cường được lực lượng công an khẩn trương dọn dẹp. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hàng dừa bị ngã đổ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân làng biển vẫn chưa hết bàng hoàng sau triều cường xâm thực. Ảnh: NGUYỄN TRANG

