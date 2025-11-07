Quảng Ngãi: Làng biển Tịnh Khê tan hoang sau bão số 13
SGGPO
Sau một đêm bão số 13 kèm triều cường dữ dội quét qua, làng biển An Kỳ (xã Tịnh Khê) trở nên tan hoang. Sáng 7-11, người dân trở về sau khi sơ tán, bàng hoàng chứng kiến nhà cửa đổ sập, mái tôn bay mất, cát biển phủ kín nền nhà, đồ đạc hư hỏng nặng.
Bà Nguyễn Thị Hoa (thôn An Kỳ) chưa hết bàng hoàng: “Con tôi kêu đi sơ tán vì bão lớn, đến khi quay về thì nhà đã bị sóng đánh sập. Tường ven biển đổ hết, nước tràn vào làm hư hỏng hết tivi, tủ lạnh, gà vịt cũng không còn”.
Ông Nguyễn Thanh Lâm (thôn An Kỳ) chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ thấy triều cường dữ dội như vậy. Sóng biển cao bất thường, nước tràn vào nhà ngập khoảng 0,5m, đất cát phủ dày hơn 20cm, tường rào bê tông cũng bị đánh sập”.
Theo ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, toàn xã có khoảng 1.000 hộ dân sống ven biển, dọc tuyến bờ dài 10km. Đợt triều cường kết hợp gió bão đã gây thiệt hại ban đầu cho 97 hộ dân, trong đó nhiều căn nhà bị sập, hư hỏng nặng.
Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân, bộ đội xuống hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Trong khi chờ thống kê thiệt hại đầy đủ, nhiều gia đình phải tạm tá túc tại nhà người thân, làng biển An Kỳ vẫn ngổn ngang trong cảnh đổ nát.
>> Một số hình ảnh làng biển thôn An Kỳ tan hoang sau bão số 13: