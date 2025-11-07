Xã hội

Quảng Ngãi: Làng biển Tịnh Khê tan hoang sau bão số 13

SGGPO

Sau một đêm bão số 13 kèm triều cường dữ dội quét qua, làng biển An Kỳ (xã Tịnh Khê) trở nên tan hoang. Sáng 7-11, người dân trở về sau khi sơ tán, bàng hoàng chứng kiến nhà cửa đổ sập, mái tôn bay mất, cát biển phủ kín nền nhà, đồ đạc hư hỏng nặng.

Clip: Tan hoang làng biển Tịnh Khê, Quảng Ngãi sau bão số 13. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Bà Nguyễn Thị Hoa (thôn An Kỳ) chưa hết bàng hoàng: “Con tôi kêu đi sơ tán vì bão lớn, đến khi quay về thì nhà đã bị sóng đánh sập. Tường ven biển đổ hết, nước tràn vào làm hư hỏng hết tivi, tủ lạnh, gà vịt cũng không còn”.

tinh khe 13 (1 of 1).jpg
Làng biển thôn An Kỳ tan hoang sau triều cường ảnh hưởng bão số 13. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Thanh Lâm (thôn An Kỳ) chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ thấy triều cường dữ dội như vậy. Sóng biển cao bất thường, nước tràn vào nhà ngập khoảng 0,5m, đất cát phủ dày hơn 20cm, tường rào bê tông cũng bị đánh sập”.

tinh khe 15 (1 of 1).jpg
Những căn nhà ngổn ngang sau triều cường. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, toàn xã có khoảng 1.000 hộ dân sống ven biển, dọc tuyến bờ dài 10km. Đợt triều cường kết hợp gió bão đã gây thiệt hại ban đầu cho 97 hộ dân, trong đó nhiều căn nhà bị sập, hư hỏng nặng.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân, bộ đội xuống hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Trong khi chờ thống kê thiệt hại đầy đủ, nhiều gia đình phải tạm tá túc tại nhà người thân, làng biển An Kỳ vẫn ngổn ngang trong cảnh đổ nát.

>> Một số hình ảnh làng biển thôn An Kỳ tan hoang sau bão số 13:

tinh khe 6 (1 of 1).jpg
Làng biển thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê, tan hoang sau triều cường xâm thực. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 7 (1 of 1).jpg
Nhà người dân ngổn ngang sau bão. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 9 (1 of 1).jpg
Các bức tường nhà bị sóng đánh vỡ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 1 (1 of 1).jpg
Những bức tường của nhà dân bị sóng đánh sập. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 28 (1 of 1).jpg
Dọc làng biển, hàng chục nhà dân bị sóng đánh sập. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 27 (1 of 1).jpg
Những ngôi nhà bị hư hỏng sau triều cường. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 23 (1 of 1).jpg
Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 24 (1 of 1).jpg
Cây cối ngã đổ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 21 (1 of 1).jpg
Tường nhà bị sóng đánh sập. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 22 (1 of 1).jpg
Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 14 (1 of 1).jpg
Nhà cửa bị sóng đánh sập. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 13 (1 of 1).jpg
Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 12 (1 of 1).jpg
Người dân khẩn trương khắc phục hậu quả. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 11 (1 of 1).jpg
Lượng lớn đất cát tràn vào nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 8 (1 of 1).jpg
Người dân khắc phục sau bão. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 3 (1 of 1).jpg
Lực lượng công an đã có mặt hỗ trợ khắc phục hậu quả triều cường. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 2 (1 of 1).jpg
Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 31 (1 of 1).jpg
Công tác khắc phục được triển khai khẩn trương. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 33 (1 of 1).jpg
Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 20 (1 of 1).jpg
Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 30 (1 of 1).jpg
Công an di chuyển từng mảng tường vỡ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 26 (1 of 1).jpg
Một bức tường đã hư hỏng sau triều cường được lực lượng công an khẩn trương dọn dẹp. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 25 (1 of 1).jpg
Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 16 (1 of 1).jpg
Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 5 (1 of 1).jpg
Hàng dừa bị ngã đổ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
tinh khe 4 (1 of 1).jpg
Người dân làng biển vẫn chưa hết bàng hoàng sau triều cường xâm thực. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tin liên quan
NGUYỄN TRANG

Từ khóa

làng biển tan hoang bão số 13 triều cường xâm thực biển Quảng Ngãi biển thôn An Kỳ Xã Tịnh Khê

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn