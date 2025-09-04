Xã hội

Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi câu cá

Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi, tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích khi đang đi câu cá dưới suối.

Vào lúc 9 giờ 20 phút, ngày 4-9, sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện thi thể ông O. (sinh 1961, thôn Trà Xanh, xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) dưới tảng đá thác nước tại khu vực suối xã Thanh Bồng.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 2-9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo của Công an xã Thanh Bồng về việc ông O. mất tích trong lúc đi câu cá.

Ngay sau đó, đơn vị đã điều động 24 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 và 2 nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp lực lượng Công an xã, chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Sau 3 ngày đã tìm thấy nạn nhân

Đến sáng 4-9, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình.

