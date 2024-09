Quảng Ninh: Huyện miền núi Ba Chẽ nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão và mưa lũ

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 3, mưa to kéo dài, kết hợp lũ trên thượng nguồn đổ về gây lũ lớn trên sông Ba Chẽ, đỉnh nước tương đương với trận lũ năm 2008; chia cắt cục bộ nhiều cụm dân cư, làm ngập lụt 835 hộ dân trên địa bàn thị trấn Ba Chẽ và các xã lân cận, gây thiệt hại khoảng 150ha hoa màu trên địa bàn toàn huyện.

Trước đó, thực hiện phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Ba Chẽ cùng các xã, thị trấn đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai, bão, lũ, không để xảy ra thiệt hại về người, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng của nhân dân.

Sau khi lũ rút đã để lại nhiều đoạn đường ngổn ngang bùn đất, rác, cây xanh gãy đổ, gây ách tắc giao thông. Nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa, lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng, huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Ưu tiên khắc phục sự cố về điện và viễn thông, nhanh chóng cấp điện và giữ vững mạng thông tin trên địa bàn, tiếp tục hỗ trợ các trường học, trung tâm y tế huyện, trạm y tế thị trấn dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, bảo đảm phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân và việc học tập của các em học sinh.

Cô Đỗ Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Ba Chẽ, cho biết: “Nhà trường đã nhận được sự quan tâm của huyện, thị trấn, các lực lượng chức năng và ngành giáo dục trong công tác khắc phục hậu quả do siêu bão và lũ lớn gây ra; hiện nay công tác khắc phục đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm công tác dạy và học sau lũ”.

Với vai trò nòng cốt, đi đầu trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước, trong và sau bão số 3; mưa, lũ, các lực lượng thông tin, công an, quân đội, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, đội xung kích phòng chống thiên tai, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đã luôn chủ động phối hợp, hiệp đồng, thực hiện tốt các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, mưa lũ; giúp người dân chằng chống nhà cửa; di chuyển tài sản và người dân ở những vùng có nguy cơ, đến các khu vực an toàn; làm tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn ở những khu vực ngập, lụt.

Thượng tá Nguyễn Hùng Cường, Trưởng Công an huyện Ba Chẽ, cho biết: “Lực lượng vũ trang huyện luôn chủ động các phương án trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn khi có bão, lũ, đồng thời tăng cường lực lượng hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả; đặc biệt là chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm để mang lại cuộc sống bình yên cho người dân”.

Do có sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện cùng phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn đã triển khai các phương án với đầy đủ lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất là sự an toàn của nhân dân và giảm thiểu thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Bí thư Đảng ủy Thị trấn Ba Chẽ - Phạm Thế Hiền chia sẻ: “Là địa phương bị ngập lụt diện rộng do lũ lớn, thị trấn Ba Chẽ chủ động các phương án phòng, chống, vì vậy bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị cùng cơ quan, đơn vị, các lực lượng chức năng của huyện khẩn trương thực hiện công tác dọn vệ sinh môi trường, sửa chữa, hỗ trợ nhân dân với quyết tâm hoàn thành công tác khắc phục hậu quả do bão, mưa, lũ gây ra trong thời gian nhanh nhất để đời sống nhân dân sớm trở lại bình thường”.

Đến nay lũ trên sông tại một số điểm trên địa bàn huyện Ba Chẽ đã rút, lúc này các xã, thị trấn chủ động thông tin liên lạc, điều động các lực lượng xuống ngay hiện trường phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng của huyện khẩn trương giúp các hộ bị ngập lụt dọn dẹp nhà cửa; thu gom bùn, đất, xử lý môi trường quanh những khu vực có người dân sinh sống, đồng thời tổ chức dọn dẹp vật cản, cây đổ, bùn, đất, rác, đồ dùng bị hỏng do ngâm nước; dọn, rửa các tuyến đường bị ngập… khôi phục giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Ông Hoàng Đức Toàn, ở khu phố 3, thị trấn Ba Chẽ, cho biết: “Trước khi siêu bão và lũ lớn tràn về, người dân chúng tôi đã được các cơ quan chức năng của huyện và thị trấn tuyên truyền để chủ động các biện pháp phòng, chống, tránh. Vì vậy, người dân chúng tôi đã được an toàn trong siêu bão và lũ lớn. Ngay sau khi lũ rút, cấp ủy chính quyền, các đồng chí lãnh đạo huyện và lực lượng vụ trang từ huyện đến thị trấn đã sát cánh cùng người dân chúng tôi trong khắc phục hậu quả bão, lũ gây ra. Chính từ sự quan tâm này, chúng tôi tự thấy mỗi người dân sẽ phải chủ động hơn nữa trong việc phòng chống thiên tai; chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước, cũng chính là góp phần xây dựng quê hương, đất nước”.

Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho người dân cũng như các hoạt động khác trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền huyện quyết liệt tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng chức năng và các xã, thị trấn tập trung huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, máy móc… khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra, đến nay công tác khắc phục đã cơ bản hoàn tất, mọi sinh hoạt của của nhân dân trên địa bàn huyện trở lại bình thường.

QUỐC HÙNG