Quảng Trị: Công an xã Tuyên Phú giải cứu cô gái bị bắt cóc ở Campuchia

Ngày 9-10, Công an xã Tuyên Phú (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp giải cứu thành công chị Đ.T.V. (sinh năm 2005, trú tại xã Tuyên Phú) bị bắt cóc khi đi làm việc tại Campuchia.

Theo cơ quan công an, ngày 9-9, chị V. từ Việt Nam sang Campuchia để làm việc, tự thuê taxi đến nơi làm. Tuy nhiên, tài xế đã chở chị đến khu vực vắng người, tịch thu điện thoại rồi ép sang xe khác, bán cho một nhóm người trong khu tự trị giáp biên giới Campuchia - Thái Lan. Tại đây, nạn nhân bị ép lao động, thường xuyên bị đánh đập, hành hạ.

Chị V được đưa về quê nhà

Trong tuyệt vọng, chị V. xin phép được gọi điện về nhà để “xin tiền chuộc”. Khi có cơ hội, chị đã liên lạc với gia đình, trình bày toàn bộ sự việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tuyên Phú lập tức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời triển khai biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các bên liên quan để tìm cách giải cứu.

Chị V (áo đỏ) cùng người thân đến công an xã Tuyên Phú cám ơn lực lượng chức năng đã giải cứu thành công

Sau nhiều ngày kết nối, trao đổi với quản lý khu tự trị, lực lượng Công an xã Tuyên Phú đã đưa được chị V. trở về Việt Nam an toàn. Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng công an, chị V. đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Công an xã Tuyên Phú đồng thời khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi đi làm việc ở nước ngoài, tuyệt đối không tự ý di chuyển hay tin vào lời mời chào hấp dẫn để tránh rơi vào bẫy tội phạm mua bán người xuyên quốc gia.

MINH PHONG