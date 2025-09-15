Pháp luật

Quảng Trị: Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép hàng chục tỷ đồng

Ngày 15-9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Viết Hải (SN 1991, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ninh Châu), kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh, đã mua 29 hóa đơn khống từ các doanh nghiệp "ma" ở TPHCM, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 22,4 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố Trần Chính Phong (SN 1978), Giám đốc và Trương Thị Thúy Diệu (SN 1984), kế toán Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (xã Cam Hồng). Trong giai đoạn 2022–2023, hai đối tượng này đã bán trái phép hơn 100 hóa đơn, trị giá khoảng 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đặng Ngọc Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phước Long và Lê Thị Lân, kế toán Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Trường Giang cũng bị khởi tố với hành vi tương tự.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

MINH PHONG

Từ khóa

Trần Chính Phong Trương Thị Thúy Diệu Ninh Châu Cam Hồng Nguyễn Viết Hải Thôn Phú Vinh Lê Thị Lân Đặng Ngọc Quỳnh Công an Quảng Trị Đồng Hới

