Quảng Trị tính đường bứt phá với mô hình khu thương mại tự do

Ngày 28-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Mô hình Khu thương mại tự do tại một số quốc gia trên thế giới – bài học cho Quảng Trị”.

Đây là bước đi then chốt trong quá trình nghiên cứu và chuẩn bị Đề án thành lập khu thương mại tự do, gắn với Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Densavan và cảng Mỹ Thủy thuộc khu kinh tế Đông Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Đại Nam, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, nhấn mạnh: hình thành khu thương mại tự do ngoài là mô hình kinh tế kỹ thuật, mà còn là “cú huých” giúp Quảng Trị bứt phá, tận dụng lợi thế 3 cửa khẩu quốc tế, 2 cảng nước sâu, hành lang kinh tế Đông – Tây và tiềm năng logistics xuyên biên giới.

Các chuyên gia đến từ Bộ Công thương, Đại học Huế, Viện Nghiên cứu chiến lược… phân tích kinh nghiệm các nước trên thế giới như Mỹ, UAE, Hàn Quốc Trung Quốc.., xu hướng “cảng miễn thuế” gắn chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như mô hình khu thương mại tự do tại biên giới đường bộ nhiều quốc gia. Từ đó, các ý kiến đều thống nhất, Quảng Trị có đủ điều kiện để thử nghiệm mô hình đặc thù, song cần cơ chế chính sách táo bạo, khung pháp lý linh hoạt và sự hỗ trợ của Trung ương.

1000026997.jpg
Các đại biểu thống nhất Quảng Trị đủ điều kiện hình thành khu thương mại tự do

Kết luận hội thảo, ông Trương An Ninh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị, khẳng định, hội thảo đã cung cấp cơ sở khoa học quan trọng để tỉnh hoàn thiện đề án khu thương mại tự do. Ông đặc biệt nhấn mạnh sau khi sáp nhập Quảng Bình – Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị mới, dư địa phát triển mở ra rất lớn. “Bài toán đặt ra là cần biết khai thác cơ hội này để biến Quảng Trị thành cực tăng trưởng mới của cả nước”, ông Ninh nói.

1000026994.jpg
Quang cảnh hội thảo

Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ sớm kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai ngay đề án thành lập khu thương mại tự do, đồng thời tham khảo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh trước đó để bổ sung vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng về đột phá chiến lược của Trung ương đối với tỉnh Quảng Trị.

MINH PHONG

