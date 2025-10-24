Chiều 24-10, tại Nhà Triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025.

Sự kiện nằm trong chương trình tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (giai đoạn 2021-2025).

Phát động chương trình tiêu dùng không dùng tiền mặt trong khuôn khổ sự kiện chiều 24-10

Tuần lễ Nông sản Việt 2025 giới thiệu hàng trăm sản phẩm đặc trưng của 34 địa phương.

Nhiều sản phẩm nổi bật như chè Thái Nguyên, cam Hòa Bình, cà phê Buôn Ma Thuột, mật ong Tây Nguyên, gạo ST25… thu hút đông đảo người dân và du khách.

Lần đầu tiên ra mắt Bản đồ Nông sản Việt. Ảnh: NAM NGUYỄN

Điểm nhấn của sự kiện chiều nay là lễ ra mắt “Bản đồ Nông sản Việt” - sáng kiến do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước xây dựng, nhằm hình thành cơ sở dữ liệu số về nông sản Việt.

Giai đoạn đầu, bản đồ giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của từng tỉnh, thành. Thông tin do các địa phương đề xuất, bảo đảm tiêu chí chất lượng, uy tín và tính đại diện vùng - miền.

Bản đồ sẽ được cập nhật thường xuyên, cung cấp dữ liệu về nguồn gốc, vùng trồng, chứng nhận, doanh nghiệp và kênh phân phối, phục vụ công tác quản lý, xúc tiến thương mại và quảng bá nông sản Việt trong và ngoài nước.

Trưng bày con cá tầm 50kg tại không gian sự kiện chiều 24-10. Ảnh: NAM NGUYỄN

Cũng tại sự kiện, Hợp tác xã Dương Yến (ở tỉnh Lai Châu) đã giới thiệu cá thể cá tầm nặng 50kg (được coi là kỷ lục trong nuôi trồng thủy sản của địa phương này), tạo ấn tượng mạnh với khách tham quan.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, trong khuôn khổ chương trình, sáng mai 25-10, sẽ diễn ra livestream giới thiệu nông sản Việt trên nền tảng TikTok Hello Vietnam, với sự tham gia của NSND Tự Long cùng các nghệ sĩ, KOL.

Gạo ST25 sẽ là sản phẩm tâm điểm được giới thiệu với giá ưu đãi, nhằm đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng và thúc đẩy kết nối tiêu thụ nông sản qua nền tảng số.

PHÚC HẬU