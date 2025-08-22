Gia Lai đặt mục tiêu trở thành trung tâm chế biến nông - lâm sản của “tam giác kinh tế” Việt Nam - Lào - Campuchia

Ngày 22-8, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là kỳ Đại hội mở đầu chính quyền Gia Lai mới, có ý nghĩa rất đặc biệt, định hình và mở ra tương lai phát triển mới cho tỉnh sau khi sáp nhập.

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ trải qua 2 lần sáp nhập, chia tách và nhập tỉnh. Từ 1-7-2025, Đảng bộ UBND tỉnh thành lập với 100 tổ chức cơ sở đảng, 10.032 đảng viên; sau sắp xếp, hiện có 74 tổ chức cơ sở đảng, trên 10.813 đảng viên.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu lần thứ nhất UBND tỉnh Gia Lai

Năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 7,6-8%, phấn đấu đạt 8,3-8,5%, tạo đà lên 2 con số giai đoạn 2026-2030. Nhiệm kỳ mới, tỉnh đặt chỉ tiêu GRDP tăng 10-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 6.300-6.500 USD và thu ngân sách 41.000 tỷ đồng.

Đảng bộ xác định 5 trụ cột, 4 khâu đột phá: phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch thành ngành mũi nhọn; nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững; dịch vụ cảng - logistics; phát triển đô thị nhanh, bền vững. Đồng thời, bám sát, thể chế hóa, triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, đặc biệt là “bộ tứ trụ cột”, gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW…

Ông Nguyễn Tuấn Thanh báo cáo tại đại hội

Đảng bộ UBND tỉnh cũng đề ra nhóm giải pháp phát triển nhanh, xanh, bền vững; xây dựng Gia Lai thành trung tâm năng lượng tái tạo, chế biến, công nghiệp số; thu hút đầu tư, phát triển thương hiệu nông sản, đến năm 2030 trở thành trung tâm chế biến nông - lâm sản của “tam giác kinh tế” Việt Nam - Lào - Campuchia.

Song song, phát triển du lịch xanh, logistics, thương mại tự do, tài chính quốc tế; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đại hội diễn ra trong không khí trang nghiêm, long trọng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng điểm lại chặng đường phát triển vừa qua của 2 tỉnh Bình Định, Gia Lai trước đây. Qua đó, ông nêu ra một số khó khăn, thách thức của tỉnh Gia Lai mới, như: địa bàn rộng, dân trí chưa đồng đều, nguồn lực hạn chế không đáp ứng kịp thời cho đầu tư hạ tầng phát triển; mô hình chính quyền 2 cấp còn nhiều tồn tại, khó khăn, chưa được khắc phục dứt điểm...

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh khẩn trương xây dựng khối đoàn kết, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn kiểm tra, giám sát; đổi mới lãnh đạo, siết kỷ luật hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, đánh giá cán bộ.

Tập trung cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược để tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy hợp tác công – tư; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối vùng; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại đại hội

Thay mặt Đảng bộ UBND tỉnh, ông Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ nỗ lực điều hành, lãnh đạo Đảng bộ UBND tỉnh trở thành trung tâm đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, gương mẫu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, gắn bó với nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm, đột phá đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, trở thành địa phương khá của cả nước...

NGỌC OAI