Ra mắt Chi hội Nông dân tỷ phú TPHCM

Đây là mô hình mới nhằm tập hợp, kết nối và phát huy sức mạnh của đội ngũ nông dân sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Theo đó, chi hội được thành lập trên nền tảng phát triển từ Chi hội Nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương (trước đây), với 68 hội viên là những nông dân tiêu biểu, có tiềm lực, sở hữu các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm chủ lực của thành phố.

Đây là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết 04 ngày 5-8-2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Đẩy mạnh xây dựng chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp”, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội trong giai đoạn mới.

Để hỗ trợ hội viên phát triển bền vững, chi hội đã thành lập 2 bộ phận chuyên môn gồm: Ban Kinh doanh, phụ trách kết nối tiêu thụ, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và Tổ bác sĩ cây trồng, do các hội viên có chuyên môn sâu đảm nhiệm, nhằm tư vấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học, công nghệ cho các mô hình sản xuất nông nghiệp.

ĐỨC TRUNG