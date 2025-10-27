Kinh tế

Ra mắt Chi hội Nông dân tỷ phú TPHCM

SGGP

Hội Nông dân TPHCM vừa ra mắt Chi hội Nông dân tỷ phú TPHCM.

Ra mắt Chi hội Nông dân tỷ phú TPHCM

Đây là mô hình mới nhằm tập hợp, kết nối và phát huy sức mạnh của đội ngũ nông dân sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Theo đó, chi hội được thành lập trên nền tảng phát triển từ Chi hội Nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương (trước đây), với 68 hội viên là những nông dân tiêu biểu, có tiềm lực, sở hữu các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm chủ lực của thành phố.

Đây là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết 04 ngày 5-8-2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Đẩy mạnh xây dựng chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp”, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội trong giai đoạn mới.

Để hỗ trợ hội viên phát triển bền vững, chi hội đã thành lập 2 bộ phận chuyên môn gồm: Ban Kinh doanh, phụ trách kết nối tiêu thụ, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và Tổ bác sĩ cây trồng, do các hội viên có chuyên môn sâu đảm nhiệm, nhằm tư vấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học, công nghệ cho các mô hình sản xuất nông nghiệp.

ĐỨC TRUNG

Từ khóa

Nghị quyết 04 Hội Nông dân Việt Nam Nông dân Tiềm lực Xúc tiến thương mại Chủ lực

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn