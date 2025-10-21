Ra mắt Cổng thông tin Tài chính số miễn phí dành cho sinh viên

Đây là nền tảng học tập trực tuyến hoàn toàn miễn phí, cung cấp kiến thức tài chính, kỹ năng số và tinh thần sống xanh dành cho sinh viên trên toàn quốc.

Hướng đến thế hệ trẻ năng động và sẵn sàng thích ứng trong kỷ nguyên số, ngày 21-10, Sacombank phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ra mắt Cổng thông tin Tài chính số “Thanh niên Xanh – Hành động nhanh” tại địa chỉ www.thanhnienxanh.vn

Cổng thông tin này cung cấp kho học liệu phong phú, dễ hiểu, bao gồm các chuyên đề về tài chính cá nhân, ngân hàng số, quản lý chi tiêu, đầu tư cơ bản và chuyển đổi số. Ngoài ra, Sacombank còn hợp tác với các đơn vị đào tạo uy tín để cung cấp các khóa học và kỹ năng mềm miễn phí, giúp sinh viên nâng cao năng lực tài chính và công nghệ.

Đặc biệt, sinh viên hoàn thành khóa học sẽ nhận chứng nhận chính thức từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam – một lợi thế bổ sung vào hồ sơ học bổng, xin việc hoặc khởi nghiệp. Song song đó, nền tảng còn có các hoạt động tương tác như đố vui, bài tập thực hành và cộng đồng học tập trực tuyến, giúp việc học trở nên sinh động và dễ tiếp thu.

Sacombank cho biết, trong giai đoạn tới sẽ triển khai nhiều nội dung mới như học kết hợp trò chơi (gamification) và sàn giao dịch mô phỏng để sinh viên trải nghiệm quản lý, đầu tư trong môi trường an toàn trước khi bước vào thị trường thực. Không chỉ dừng ở kiến thức tài chính, chương trình còn lan tỏa tinh thần “Thanh niên xanh”, khuyến khích sinh viên tiêu dùng bền vững, tham gia hoạt động vì cộng đồng và sống có trách nhiệm với xã hội.

NHUNG NGUYỄN