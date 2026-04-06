HĐND TPHCM tổ chức khảo sát các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2, trong đó tập trung rà soát, hoàn thiện danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm cân đối nguồn lực và ưu tiên dự án trọng điểm.

Chiều 6-4, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức buổi khảo sát về các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2 HĐND TP. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM chủ trì.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo Sở Tài chính và Ban Kinh tế - Ngân sách đã báo cáo về tình hình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, tập trung vào tiến độ lập danh mục dự án, nhu cầu vốn, khả năng cân đối nguồn lực và định hướng phân bổ theo từng lĩnh vực.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát tổng thể danh mục đầu tư, xác định rõ thứ tự ưu tiên, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, đồng thời tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, cấp bách, nhất là hạ tầng giao thông, xử lý các điểm nghẽn phát triển.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thọ yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục đầu tư, bảo đảm cân đối giữa nhu cầu và nguồn lực; giao Ban Kinh tế - Ngân sách chủ động phối hợp chặt chẽ để triển khai công tác thẩm tra, quan tâm thứ tự ưu tiên danh mục dự án, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả sử dụng vốn. UBND TP được giao sớm hoàn chỉnh hồ sơ, trình HĐND TPHCM đúng tiến độ, đưa vào chương trình kỳ họp trước ngày 15-4.

CHÂU VŨ - CẨM NƯƠNG