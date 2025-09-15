Rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng xả thải ở bán đảo du lịch Nhơn Lý (Gia Lai)

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Đông và các cơ quan chức năng rà soát, tìm giải pháp căn cơ xử lý tình trạng xả thải tại các bãi biển du lịch bán đảo Nhơn Lý.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường, sự cố xả thải ở thôn Lý Hòa (Báo SGGP phản ánh ngày 15-7-2025) đã được khắc phục. Tuy nhiên, người dân và du khách tiếp tục phản ánh tình trạng rác thải nhựa, nước thải gây ô nhiễm ở thôn Lý Chánh. Dù bán đảo đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải trị giá 17,4 tỷ đồng, hoàn thành năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa vận hành.

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho biết, nước thải chủ yếu từ sinh hoạt do người dân còn thói quen xả trực tiếp ra biển. Nhà máy xử lý nước thải đã được đầu tư nhưng công suất hạn chế, vướng thủ tục bàn giao do phường mới thành lập. Trước mắt, địa phương đã mời Công ty CP Môi trường Bình Định vận hành nhà máy trong 6 tháng để đánh giá, đề xuất giải pháp, đồng thời sẽ kiến nghị tỉnh bổ sung hơn 3 tỷ đồng để đấu nối, mở rộng hệ thống, bảo đảm môi trường sạch cho các bãi biển du lịch Nhơn Lý.

NGỌC OAI