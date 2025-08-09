Một tòa nhà công sản ở Huế “bỗng” tan hoang, thành nơi hút chích

Tòa nhà 3 tầng xây kiên cố, tọa lạc tại lô đất số I25-I26-I27 có diện tích gần 600m 2 thuộc Khu đô thị Đông Nam Thủy An, TP Huế bị đập phá tan hoang, trở thành bãi rác, nơi hút chích của các đối tượng nghiện ma túy sau thời gian bàn giao cho đơn vị mới.

Video: Tòa nhà công sản sử dụng tốt ở Huế “bỗng” thành nơi hút chích

Theo tìm hiểu, tòa nhà xây dựng năm 2009, từng thuộc quyền sử dụng của Ban Quản lý dự án phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (trước đây).

Tháng 11-2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP Huế) đã ra quyết định chuyển giao tòa nhà này cho Viện Quy hoạch Xây dựng (thuộc Sở Xây dựng). Việc tiếp nhận tài sản công chính thức hoàn tất vào ngày 14-2-2023, với hiện trạng khi ấy đang sử dụng tốt.

30 tháng sau khi bàn giao cho Viện Quy hoạch Xây dựng, công trình trở nên xuống cấp, hoang tàn đến mức khó tin. Nhiều chi tiết, hạng mục bên trong tòa nhà bị tháo dỡ, đập phá, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Toàn bộ cửa gần như biến mất, thậm chí cả hệ thống trần thạch cao cũng bị lột xuống.

Hệ thống bảng, mạch điện đi ngầm trong tường gạch bị đục toàn bộ từ tầng 1 lên tầng 3 và đã được đưa đi khỏi công trình.

Hầu hết thiết bị trong các phòng vệ sinh của trụ sở làm việc bị đập phá, gây hư hỏng. Mái che phía trước hiên nhà và bảng hiệu bị phá nát.

Một số phòng chức năng ở tầng 1 và sân trước tòa nhà trở thành nơi tập kết rác thải, sặc mùi xú uế. Thậm chí, bức tranh do một địa phương bạn ở phía Nam tặng cho đơn vị từng sở hữu trụ sở này cũng bị "bỏ quên", nằm lẫn lộn cùng cỏ dại và rác.

Chưa dừng lại, do không được bảo vệ, tòa nhà trở thành nơi nghỉ tạm buổi trưa của một số lao động phổ thông làm việc tại các công trình gần đó. Đặc biệt, bên trong một số phòng của tòa nhà còn xuất hiện bơm kim tiêm mà các đối tượng hút chích để lại.

Lãnh đạo Viện Quy hoạch Xây dựng cho biết, sau khi nhận bàn giao, do chưa có điều kiện di dời nên công trình xuống cấp, một số thiết bị bị mất cắp. Viện đã tháo phần còn lại, đưa về lưu giữ.

“Ngày 31-7-2025, Sở Tài chính TP Huế có Công văn số 4121 yêu cầu Sở Xây dựng cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan việc tháo dỡ và di dời tài sản. Sở Xây dựng đề nghị viện báo cáo cụ thể thời gian thực hiện để đưa công trình vào sử dụng, tránh lãng phí, xuống cấp. Đồng thời, phải làm rõ trách nhiệm quản lý, nguyên nhân công trình bị xâm phạm, cũng như đề xuất giải pháp khắc phục, phòng ngừa”, vị lãnh đạo này cho biết.

NAM SƠN - VĂN THẮNG