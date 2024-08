Sai phạm tại Khu dân cư Bình Đa, Đồng Nai: Đề nghị xử lý nhiều cán bộ liên quan

Theo đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Nguyễn Kim Long (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, nguyên Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai); ông Trịnh Tuấn Liêm (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GTVT, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Biên Hòa); ông Nguyễn Tuấn Anh (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nguyên Trưởng Phòng Quy hoạch thuộc Sở TN- MT).

Như Báo SGGP đưa tin, dự án Khu dân cư Bình Đa có diện tích 2,3ha do Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước quản lý, trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai) làm chủ đầu tư. Năm 2011, Dofico liên doanh với 2 cá nhân để thành lập Công ty cổ phần Phát triển nhà Bình Đa (Bidaco), trong đó Dofico góp 22 tỷ đồng (tương ứng 24,4% vốn điều lệ). Sau đó Dofico thoái hết vốn tại Bidaco. Năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bình Đa, thu hồi đất dự án giao cho Bidaco với thời hạn 50 năm không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm Luật Đất đai, có dấu hiệu phạm tội nên Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Đồng Nai và đến tháng 11-2022, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự do vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại dự án.

HOÀNG BẮC