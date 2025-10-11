TPHCM tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu: Lan tỏa sức mạnh cộng đồng doanh nhân thành phố

Ngày 11-10, tại lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2025) và 50 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 86 doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu năm 2025.

Ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op được UBND TPHCM trao tặng Bằng khen Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu năm 2025

Cùng dịp này, HUBA công bố kết quả bình chọn “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM năm 2025”, vinh danh 105 doanh nghiệp với 109 sản phẩm và 56 dịch vụ – phản ánh sức sống bền bỉ và khát vọng vươn lên của giới doanh nhân thành phố trong giai đoạn kinh tế nhiều thách thức.

Doanh nghiệp – nền tảng tăng trưởng của thành phố năng động

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định doanh nghiệp là trung tâm trong chiến lược phát triển của thành phố.

“TPHCM luôn xem doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, là đối tác đồng hành trong tiến trình phát triển. Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nói.

Trong định hướng phát triển giai đoạn tới, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5%, trở thành trung tâm tài chính – thương mại của khu vực Đông Nam Á, với lực lượng doanh nhân là trụ cột quan trọng của tiến trình này.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, cho biết, tổng doanh thu của các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu trong năm 2024 và nửa đầu 2025 đạt hơn 32 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách 30.500 tỷ đồng và tạo việc làm cho gần 120.000 lao động. Theo ông, những con số này không chỉ thể hiện sức bật mà còn cho thấy khả năng thích ứng nhanh, tinh thần đổi mới và sự bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp TPHCM. “Các doanh nghiệp đã kiên định đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển bền vững hơn,” ông Hòa nhận định.

Không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp nổi bật, buổi lễ còn là cơ hội nhìn lại hành trình 50 năm phát triển mạnh mẽ của giới doanh nhân thành phố – lực lượng tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tạo nên diện mạo năng động và hiện đại của TPHCM hôm nay.

Trong cộng đồng doanh nghiệp được vinh danh, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hệ thống phân phối hàng Việt và là hình mẫu của mô hình kinh tế hợp tác gắn kết lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Với mạng lưới bán lẻ phủ khắp cả nước gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Sense City, Finelife và kênh thương mại điện tử, Saigon Co.op phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi ngày, góp phần bình ổn giá và đảm bảo nguồn hàng thiết yếu cho thị trường nội địa.

Nhóm hàng nhãn riêng Co.op được bình chọn là "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM năm 2025"

Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Phát triển Hàng nhãn riêng Saigon Co.op chia sẻ, danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của hơn 18.000 cán bộ, nhân viên toàn hệ thống trong hành trình phát triển bền vững.

Saigon Co.op không chỉ tập trung mở rộng quy mô mà còn chú trọng đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng xanh – số – nhân văn. Mỗi bước đi đều gắn với mục tiêu tạo giá trị cho cộng đồng và người tiêu dùng.

Một trong những hướng đi nổi bật là phát triển nhóm hàng nhãn riêng Co.op, được xem là điểm nhấn chiến lược trong thời gian qua. Việc phát triển nhãn hàng riêng không chỉ giúp hệ thống đa dạng hóa nguồn cung và tạo khác biệt trên thị trường bán lẻ, mà còn mở ra cơ hội hợp tác cho hàng trăm doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước. Thông qua quy trình liên kết sản xuất, tiêu thụ, kiểm định chất lượng, Saigon Co.op hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa cải thiện tiêu chuẩn sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hiện đại. “Nhiều doanh nghiệp nhỏ đã có thể đạt chuẩn hàng Việt chất lượng cao, vừa ổn định đầu ra trong nước thông qua hệ thống Co.op, vừa mở rộng xuất khẩu thông qua các kênh đối tác của chúng tôi,” ông Anh cho biết.

Chính sự cộng hưởng này đã tạo nên một hệ sinh thái thương mại bền vững, trong đó người tiêu dùng được tiếp cận sản phẩm an toàn, chất lượng với giá hợp lý; doanh nghiệp trong nước được hỗ trợ nâng chuẩn và mở rộng thị trường; còn thành phố có thêm một mô hình hiệu quả để lan tỏa giá trị hàng Việt.

Bên cạnh đó, Saigon Co.op còn tích cực triển khai các chương trình xanh như giảm sử dụng bao bì nhựa, tối ưu logistics để giảm phát thải, phát triển chuỗi cung ứng nông sản sạch và mở rộng kết nối với các hợp tác xã địa phương. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh của TPHCM.

Đây cũng là lý do mà Saigon Co.op nhiều năm liền được TPHCM trao tặng bằng khen Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu TPHCM và nhãn hàng riêng Co.op được bình chọn “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM”

Đồng hành cùng khát vọng phát triển của thành phố

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đánh giá, cộng đồng doanh nghiệp chính là động lực để thành phố đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Ông cho biết, chính quyền đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, đất đai, PCCC, đồng thời triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội nhằm khuyến khích sáng tạo, phát triển kinh tế số, logistics và thương mại điện tử.

“Thành phố đặt trọn niềm tin vào đội ngũ doanh nhân TPHCM – những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để mang lại giá trị cho xã hội. Chính quyền sẽ luôn lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Lãnh đạo TPHCM trao chứng nhận cho các doanh nghiệp có "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM năm 2025"

Trong mối liên kết đó, những mô hình như Saigon Co.op thể hiện rõ tinh thần đồng hành giữa nhà nước và doanh nghiệp. Bằng chiến lược phát triển gắn liền với lợi ích cộng đồng, Saigon Co.op không chỉ giữ vững vai trò “cánh chim đầu đàn” của ngành bán lẻ mà còn trở thành cầu nối giúp hàng Việt vươn ra thế giới, lan tỏa tinh thần tự cường của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi TPHCM bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số và phát triển xanh.

Trong bối cảnh ấy, việc tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu không chỉ là ghi nhận thành tích mà còn là lời khẳng định cho niềm tin vào năng lực sáng tạo, khát vọng bứt phá và tinh thần cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp thành phố.

Những thành tựu của họ – tiêu biểu như Saigon Co.op – đang góp phần viết tiếp hành trình 50 năm phát triển của TPHCM: năng động, bản lĩnh và không ngừng vươn xa.

MINH XUÂN