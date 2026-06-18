Kích hoạt sức mua để tạo dư địa tăng trưởng mới

Sau nửa đầu năm 2026, sức mua trên thị trường nội địa đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực. Trong bối cảnh người tiêu dùng (NTD) dần cởi mở hơn với chi tiêu nhưng vẫn ưu tiên giá trị thực và các chương trình ưu đãi thiết thực, các doanh nghiệp đang triển khai hàng loạt giải pháp kích cầu nhằm khơi thông sức mua trên thị trường.

Các chương trình kích cầu quy mô lớn liên tục được triển khai

Xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng hiện đại

Theo Chi cục Thống kê TPHCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 799.887 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng hai con số cho thấy sức mua trên địa bàn tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực, đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Bên cạnh những yếu tố tích cực của thị trường, theo bà Nguyễn Cao Ngọc Dung, phụ trách phát triển thị trường Việt Nam - Philippines của Công ty Nghiên cứu thị trường NielsenIQ, NTD TPHCM hiện vẫn duy trì tâm lý chi tiêu thận trọng, ưu tiên các nhu cầu thiết yếu và cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định mua sắm. Xu hướng này cho thấy việc kích cầu không thể chỉ dựa vào các chương trình giảm giá ngắn hạn mà cần tạo thêm giá trị và trải nghiệm cho NTD.

Để thích ứng bối cảnh trên, TPHCM đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng hiện đại nhằm tạo thêm động lực cho tăng trưởng thị trường nội địa. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết, thay vì chỉ tập trung vào các chương trình giảm giá ngắn hạn, thành phố đang hướng tới mô hình tiêu dùng tích hợp, hoạt động mua sắm được gắn với du lịch, lễ hội, văn hóa và các dịch vụ đô thị. Đặc biệt, TPHCM sẽ triển khai các chương trình khuyến mãi tập trung quy mô lớn, trong đó đợt 1 diễn ra từ ngày 7-7 đến 9-9; đợt 2 từ ngày 11-11-2026 đến 2-2-2027. Mỗi đợt kéo dài khoảng 3 tháng nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn hàng, kế hoạch kinh doanh và các chương trình ưu đãi quy mô lớn.

Theo lãnh đạo Sở Công thương TPHCM, mục tiêu không chỉ gia tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng mà còn từng bước xây dựng TPHCM trở thành trung tâm mua sắm, tiêu dùng hiện đại của khu vực, đủ sức cạnh tranh với các điểm đến mua sắm lớn ở Đông Nam Á.

Chủ động kích cầu

Để hiện thực hóa mục tiêu kích cầu thành sức mua thực tế, nhiều doanh nghiệp đang chủ động triển khai các chương trình ưu đãi quy mô lớn, mở rộng hệ thống phân phối để tiếp cận NTD hiệu quả hơn. Đáng chú ý, thay vì tập trung vào một vài đợt giảm giá ngắn hạn, các hoạt động kích cầu hiện được triển khai xuyên suốt năm, gắn với từng mùa vụ, nhóm ngành hàng và xu hướng tiêu dùng cụ thể.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết, hệ thống bán lẻ này mỗi năm thường tổ chức khoảng 4 đợt khuyến mãi quy mô lớn, đồng thời triển khai nhiều chương trình chuyên đề theo từng ngành hàng nhằm duy trì sức mua trên thị trường. Bên cạnh các đợt cao điểm, hệ thống còn luân phiên tổ chức các chương trình dành cho sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm), hàng nhãn riêng, sản phẩm dung tích lớn, hàng tiêu dùng thiết yếu hay nhóm hàng theo mùa vụ. Hiện tại, Saigon Co.op đang triển khai chương trình “Gia đình Việt - Đại sứ xanh” tại hơn 800 điểm bán trên toàn hệ thống gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.opSmile, Cheers và Finelife, kéo dài từ nay đến hết ngày 1-7.

Theo đó, hơn 5.000 sản phẩm thiết yếu được đưa vào chương trình với nhiều hình thức ưu đãi như giảm giá đến 50%, combo tiết kiệm, ưu đãi cho khách hàng thành viên và các hoạt động khuyến khích tiêu dùng xanh. Không chỉ tập trung vào yếu tố giá, Saigon Co.op còn lồng ghép các hoạt động khuyến khích tiêu dùng xanh như tích điểm khi sử dụng túi môi trường, chương trình “Refill xanh”, “21 ngày sắm xanh” hay các hoạt động trải nghiệm gắn với lối sống bền vững. “Ngoài mục tiêu kích cầu mua sắm, các chương trình này còn hướng đến việc giúp NTD tiếp cận hàng hóa chất lượng với chi phí hợp lý hơn, tạo động lực để doanh nghiệp sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua hệ thống phân phối hiện đại”, ông Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ.

Không chỉ nhà bán lẻ, nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng đang chủ động tham gia các chương trình kích cầu để mở rộng sức tiêu thụ trên thị trường nội địa. Ông Nguyễn Hoàng Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Vinahe, cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp với các hệ thống siêu thị và kênh bán lẻ hiện đại để đưa sản phẩm đến gần hơn với NTD thông qua các chương trình dùng thử, tuần hàng chuyên đề, hoạt động kết nối cung - cầu và khuyến mãi theo mùa vụ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Đạt, trong bối cảnh NTD ngày càng cân nhắc chi tiêu, việc xuất hiện thường xuyên tại các hệ thống phân phối hiện đại không chỉ giúp gia tăng độ nhận diện thương hiệu mà còn tạo cơ hội để NTD trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào một số kênh bán hàng truyền thống.

QUANG HUY