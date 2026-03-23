Sáng nay (23-3), giá vàng trong nước vẫn chưa dừng đà giảm, do giá vàng thế giới đã lùi về sát 4.400 USD/ounce.

Sáng 23-3, giá vàng giảm thêm 2 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 23-3, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với tuần trước, niêm yết ở mức 166 triệu đồng/lượng mua vào và 169 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 165,7 triệu đồng/lượng mua vào và 168,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng nhẫn 9999 thêm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 166 triệu đồng/lượng mua vào và 169 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á sáng nay lùi về sát 4.400 USD/ounce. Vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 23- 3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco còn 4.409,3 USD/ounce, giảm 91 USD so với phiên trước.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 139,9 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục giữa giá vàng trong nước và thế giới.

NHUNG NGUYỄN