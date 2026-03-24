Sáng 24-3, giá vàng trong nước tăng

Giá vàng trong nước sáng nay tăng trở lại dù giá vàng thế giới trên thị trường châu Á giảm.

Sáng 24-3, giá vàng trong nước tăng

Vào khoảng 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tăng 1,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 164,9 triệu đồng/lượng mua vào và 167,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 1,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 164,7 triệu đồng/lượng mua vào và 167,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng giá vàng nhẫn 9999 thêm 1,7 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, lên 164,7 triệu đồng/lượng mua vào và 167,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 24- 3 (giờ Việt Nam) ở mức 4.331,3 USD/ounce, giảm khoảng 75 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 23-3. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 30,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 ở mức 30,1 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất giữa giá vàng trong nước và thế giới từ trước đến nay.

Dù giảm trên thị trường châu Á sáng nay nhưng giá vàng thế giới đã có pha đảo chiều từ dưới 4.100 USD lên lại 4.400 USD/ounce khi chốt phiên tại thị trường New York. Với sự phục hồi này, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng, giảm 4,3 tấn, còn 1.052,7 tấn. Trong tuần trước, quỹ này đã bán ròng 14,5 tấn vàng, đánh dấu tuần bán ròng thứ ba liên tiếp.

NHUNG NGUYỄN

