Kinh tế

Thị trường

Chiều 23-3, giá vàng nhẫn 9999 giảm 8 - 10,5 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn 9999 chiều nay tiếp tục giảm mạnh. Trong đó giá vàng nhẫn 9999 giảm mạnh hơn giá vàng miếng SJC.

Vào khoảng 15 giờ 45 phút, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC giảm thêm 6,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với trưa nay, tổng cộng giảm 10,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 157,2 triệu đồng/lượng mua vào và 160,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng nhẫn 9999 thêm 4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với trưa nay, tổng cộng giảm 8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, còn 160 triệu đồng/lượng mua vào và 163 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC chiều nay cũng tiếp tục giảm nhưng giảm ít hơn giá vàng nhẫn 9999. Cùng thời điểm, Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tiếp tục giảm thêm 3,2 triệu đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán so với trưa nay, tổng cộng giảm 7,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 160,8 triệu đồng/lượng mua vào và 163,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 15 giờ 45 phút ngày 23-3 (giờ Việt Nam) về còn 4.253,4 USD/ounce, giảm thêm 80 USD so với sáng nay, tổng cộng giảm 238 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 135 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 28,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 ở mức 28,2 - 28,5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Vàng nhẫn 9999 Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Kitco Nhẫn Báo giá Mua vào Giá vàng USD

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn