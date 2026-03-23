Chiều 23-3, giá vàng nhẫn 9999 giảm 8 - 10,5 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 15 giờ 45 phút, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC giảm thêm 6,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với trưa nay, tổng cộng giảm 10,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 157,2 triệu đồng/lượng mua vào và 160,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng nhẫn 9999 thêm 4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với trưa nay, tổng cộng giảm 8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, còn 160 triệu đồng/lượng mua vào và 163 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC chiều nay cũng tiếp tục giảm nhưng giảm ít hơn giá vàng nhẫn 9999. Cùng thời điểm, Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tiếp tục giảm thêm 3,2 triệu đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán so với trưa nay, tổng cộng giảm 7,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 160,8 triệu đồng/lượng mua vào và 163,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 15 giờ 45 phút ngày 23-3 (giờ Việt Nam) về còn 4.253,4 USD/ounce, giảm thêm 80 USD so với sáng nay, tổng cộng giảm 238 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 135 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 28,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 ở mức 28,2 - 28,5 triệu đồng/lượng.

