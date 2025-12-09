Sát cánh cùng dân

Những ngày mưa lũ dồn dập ở Lâm Đồng, cùng các đơn vị, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã vượt hiểm nguy, dốc toàn tâm, toàn lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Những việc làm giữa tâm lũ đã bồi đắp sâu sắc nghĩa tình quân - dân, để khi bộ đội rời địa bàn, chúng tôi vẫn không quên được hình ảnh bà con bịn rịn chia tay.

4 giờ 30 sáng 20-11, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 nhận lệnh hành quân từ TPHCM lên Lâm Đồng. Vội vã thu xếp ba lô, sổ bút, máy ảnh, cùng chuẩn bị quân tư trang, tôi hòa vào đội hình bộ đội Quân khu 7 lên đường. Đến địa bàn, đoàn công tác Quân khu 7 lập tức phối hợp tỉnh Lâm Đồng khảo sát hiện trường, đề xuất giải pháp khắc phục khẩn cấp.

Người dân bịn rịn chia tay LLVT Quân khu 7 trở về đơn vị

Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7, khẳng định: “Quân khu 7 huy động tối đa lực lượng. Ở đâu nhân dân cần, ở đó có bộ đội. Ngay sau đó, sở chỉ huy phía trước được thiết lập tại xã Hiệp Thạnh. Tổng trạm thông tin cơ động nhanh chóng được hình thành, bảo đảm liên lạc thông suốt phục vụ chỉ huy, điều hành tới các đơn vị làm nhiệm vụ và Sở chỉ huy thường xuyên Quân khu 7.

Ngay trong tối 20-11, các đơn vị Lữ đoàn Công binh 25, Vận tải 657, Sư đoàn 302… phối hợp lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng đồng loạt cơ động, đưa phương tiện chuyên dụng vào các điểm xung yếu của các xã Cát Tiên, D’Ran, Ka Đô, Đức Trọng… Ở những nơi bị cô lập, tiếng kêu cứu vang lên giữa đêm tối, các tổ công tác chia thành nhiều hướng, mũi dùng xuồng máy, dây cứu sinh tiếp cận từng hộ. Tất cả đều thể hiện tinh thần khẩn trương khi chiến đấu với “giặc thủy”. Những ánh đèn pin le lói của bộ đội đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân. Lũ dâng cao, nước chảy xiết, đường chia cắt, bộ đội vẫn dấn bước sơ tán hàng ngàn hộ dân cùng của cải vật chất đến nơi an toàn.

Vừa qua, tại thôn Lạc Thiện 1, xã D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tặng các hộ dân bị sập, đổ hoàn toàn do thiên tai. Đến dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tập trung khắc phục hậu quả bão lũ và thiên tai. Tại buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành khởi công, trao kinh phí xây dựng nhà mới, tặng 4 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã D’ran. Dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng trao tặng những phần quà ý nghĩa cho 10 gia đình khác chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trên địa bàn xã D’ran. MẠNH THẮNG - THU HOÀi

Nước rút, những khu dân cư ngổn ngang bùn đất. Trước mắt tôi là những dãy nhà với bùn đất bám đặc trên nền, tường, đồ đạc vương vãi. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 không phút nghỉ ngơi, tiếp tục đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường đường phố, khu dân cư, trường học. Các đơn vị bộ binh thay nhau vận chuyển rác thải đến nơi tập kết. Lực lượng Phòng hóa, Quân y khẩn trương tiêu độc, khử khuẩn, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, xử lý đồ đạc sau lũ để phòng dịch bệnh.

Cùng với chỉ huy các đơn vị giúp đỡ địa phương, tôi theo chân đoàn công tác Quân khu 7 đến các gia đình bị thiệt hại nặng, những nhà có người thân qua đời vì thiên tai. Trong những căn nhà còn mùi ẩm ướt, tiếng khóc nghẹn xen lẫn tiếng an ủi, động viên. Tôi lắng nghe các anh chỉ huy hỏi thăm, chia sẻ, tận tay trao tiền hỗ trợ, ân cần dặn dò bà con cố gắng vượt qua mất mát, ổn định lại cuộc sống. Những cái bắt tay siết chặt, những cái cúi đầu mặc niệm… là những khoảnh khắc mà với một phóng viên như tôi, chắc chắn không thể nào quên.

Thiên tai rồi sẽ qua, cuộc sống sẽ dần hồi phục. Tôi tin rằng, trong lòng người dân Lâm Đồng, những ngày dông bão này sẽ được nhớ đến bằng hình ảnh người lính Quân khu 7 giản dị, kiên cường, “vì nhân dân quên mình”.

Trung tá BIỆN VĂN CƯỜNG