Sau bước chạy đà là tập trung tăng tốc

Và dĩ nhiên, không chỉ các “quả đấm thép” mới cần xây dựng kịch bản. Các bộ, ngành, địa phương đều đang nỗ lực xây dựng kịch bản tăng trưởng của ngành mình, địa phương mình. Bộ Công thương, với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% cho cả năm, đã thiết kế kịch bản quý 1 dự kiến tăng 11,9% so với cùng kỳ, quý 2 tăng 11,7%, quý 3 tăng 12,7%, quý 4 tăng 12,1%.

Với sản xuất công nghiệp, kịch bản tăng trưởng tương ứng cho các quý lần lượt là 6,6%; 7,6%; 11,2% và 12,5%, đưa mức tăng trưởng cả năm dự kiến đạt 9,5%, bằng với chỉ tiêu được giao. Hiện đã có 40 địa phương quyết nghị mục tiêu tăng trưởng GRDP của địa phương bằng hoặc cao hơn so với mục tiêu được giao tại Nghị quyết số 25/NQ-CP…

Bức tranh kinh tế 2 tháng đầu năm, khá sáng sủa: Kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu 2 tháng lần lượt tăng 12%, 8,4% và 15,9% so với cùng kỳ; xuất siêu ước đạt 1,47 tỷ USD; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 2 tháng tăng 7%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng tăng 9,4%. Thu ngân sách nhà nước trong 2 tháng đạt 25,4% dự toán, tăng 25,7% so với cùng kỳ, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh và các nhiệm vụ chính trị.

Quan trọng hơn, cơ cấu thu đang theo hướng bền vững, với tỷ trọng thu nội địa ước đạt 27,3% dự toán, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký - vốn được quyết định bởi rất nhiều yếu tố, cả khách quan lẫn chủ quan - đạt hơn 6,9 tỷ USD, tăng tới 35,5% so với cùng kỳ; vốn thực hiện đạt gần 3 tỷ USD, tăng 5,4%...

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Hoạt động sản xuất - kinh doanh tăng trưởng tích cực là bước khởi động tốt đẹp cho nền kinh tế bước vào giai đoạn “tăng tốc”.

Tuy nhiên, nhiều nhược điểm cố hữu của nền kinh tế vẫn còn đó: Các động lực tăng trưởng chưa có sự bứt phá rõ rệt tương xứng với yêu cầu tăng trưởng đột phá; khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu; niềm tin kinh doanh chưa thật sự vững chắc (trong 2 tháng, chỉ có 20.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 8,92% so với cùng kỳ).

Trong khi đó, những tác động bất lợi từ bên ngoài tiếp tục có ảnh hưởng đến nền kinh tế có độ mở lớn. Điều này lý giải nguyên nhân sức mua trong nước, dù đã được cải thiện ít nhiều, nhìn chung vẫn chậm. Sức ép cạnh tranh cũng gia tăng ở cả thị trường xuất khẩu và trong nước, những chính sách khó đoán định từ Chính phủ Hoa Kỳ… khiến cho sản xuất, xuất khẩu có thể gặp nhiều khó khăn.

Nhìn vào số liệu 2 tháng “chạy đà” đầu năm có thể thấy xu hướng tích cực của nền kinh tế là rõ ràng nhưng chặng đường trước mắt đòi hỏi thêm rất nhiều nỗ lực. Khi và chỉ khi mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương đều có được kịch bản tăng trưởng khả thi và hoàn thành tốt kịch bản đó thì mới có thể hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên.

ANH THƯ