Sâu lắng đêm thơ “Những câu thơ viết nên hình đất nước”

Tối 14-8, tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp các đơn vị tổ chức đêm thơ “Những câu thơ viết nên hình đất nước”.

Giai điệu sâu lắng trong tổ khúc “Hình của Đảng lồng trong hình của nước". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Chương trình tôn vinh thơ ca cách mạng, đặc biệt là những tác phẩm mang dấu ấn người lính, đồng thời tri ân quá khứ, ngợi ca chiến công của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. Đến dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chương trình với sự góp mặt của những nghệ sĩ ngâm thơ hàng đầu như NSND Văn Chương, NSND Tạ Tuấn Minh, NSND Vương Hà, NSƯT Khuất Quỳnh Hoa… cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Tại đây, khán giả cũng sẽ được nghe những chia sẻ phía sau các bài thơ đi cùng đất nước, nhân dân của các nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Vương Trọng, Phạm Sỹ Sáu với những tác phẩm được trình diễn tại chương trình.

Những lời thơ của người lính viết nên dáng hình đất nước thời chiến. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Mở đầu đêm thơ là tổ khúc Hình của Đảng lồng trong hình của nước gồm trích đoạn thơ Người đi tìm hình của nước (Chế Lan Viên), Đất nước (Nguyễn Đình Thi), Lao Bảo (Tố Hữu), Ngọn quốc kỳ (Xuân Diệu), kết hợp nền nhạc Bác Hồ một tình yêu bao la qua phần thể hiện của nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Các bài thơ cách mạng được thể hiện sinh động trong giai điệu đầy tự hào. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Với minh họa visual led, nhiều trích đoạn thơ vang lên đầy xúc cảm như Hoan hô chiến sĩ Điện Biên (Tố Hữu), Mẹ đồng chiêm (Vương Trọng), Dáng đứng Việt Nam (Lê Anh Xuân)...

Khép lại đêm thơ, bài hát Việt Nam trên đường chúng ta đi (thơ Xuân Sách, nhạc Huy Du) để lại những rung cảm sâu lắng trong lòng khán giả khi các văn nghệ sĩ quân đội, đặc biệt là những nhà thơ mặc áo lính đã viết nên những bản hùng ca bất tử về bộ đội cụ Hồ, Tổ quốc và nhân dân.

HÀ NGUYỄN