Sẽ tháo dỡ đường ống xả thải trái phép ra biển Nha Trang

Liên quan phản ánh “nước thải đen kịt chảy ra biển Nha Trang”, UBND phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, sẽ tháo dỡ các đường ống xả thải đấu nối trái phép vào hệ thống thoát nước mưa.

Cụ thể, UBND phường giao Phòng Kinh tế - hạ tầng - đô thị phối hợp Trung tâm dịch vụ - sự nghiệp công khẩn trương xây dựng phương án, tổ chức tháo dỡ các đường ống đấu nối trái phép vào hệ thống thoát nước mưa tại khu vực công viên phía Bắc cầu Trần Phú; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Dòng nước thải chưa qua xử lý chảy ra từ cửa xả thấm xuống bãi cát khu vực công viên phía Bắc cầu Trần Phú, phường Bắc Nha Trang. Ảnh: NDCC

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, có tình trạng một số đường ống xả nước thải đấu nối trái phép vào hệ thống thoát nước mưa; một số hộ dân xả nước thải sinh hoạt trực tiếp ra đường, sau đó chảy vào cống thoát nước mưa và ra biển. Trong khi đó, hệ thống thu gom nước thải dẫn về nhà máy xử lý nước thải phía Bắc vẫn hoạt động bình thường, nhưng hiện chưa cho phép người dân đấu nối do nhà máy đang trong giai đoạn chạy thử.

Trước đó, trong tháng 2-2026, UBND phường Bắc Nha Trang đã có văn bản gửi UBND tỉnh và Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa phản ánh tình trạng nước thải chảy ra biển tại các cửa xả trên đường Phạm Văn Đồng. UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư dự án xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước khu vực Nha Trang (giai đoạn 1). Dự án đã được đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026–2030 và hiện đang được Sở Tài chính lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

Theo đó, địa phương kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án nhằm giải quyết triệt để tình trạng nước thải chảy ra biển tại các cửa xả dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân đấu nối đúng quy định vào hệ thống thu gom nước thải tập trung.

Dòng nước thải chưa qua xử lý đổ ra biển tại khu vực công viên phía Bắc cầu Trần Phú. Ảnh: NDCC

Như Báo SGGP đã thông tin, đầu tháng 3-2026, người dân địa phương phản ánh xuất hiện dòng nước thải đen, có mùi hôi chảy từ cửa xả xuống bãi cát khu vực công viên phía Bắc cầu Trần Phú.

Tin liên quan Xác minh nguồn nước thải đen kịt chảy ra biển Nha Trang

HIẾU GIANG