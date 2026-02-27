Chính trị

Cải cách hành chính

Cà Mau: Phủ sóng wi-fi đến cấp xã, giúp dân dễ dàng đăng ký dịch vụ công trực tuyến

SGGPO

Ngày 27-2, Sở KH-CN tỉnh Cà Mau cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua sắm thiết bị công nghệ thông tin tại 64 xã/phường trên địa bàn với tổng kinh phí trên 106 tỷ đồng.

3927502004085907038.jpg
Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau

Mục tiêu nhằm trang bị mới và nâng cấp đồng bộ máy tính, máy in, máy scan tại các đơn vị xã, phường, và Trung tâm phục vụ hành chính công bảo đảm cấu hình đáp ứng yêu cầu vận hành các hệ thống thông tin, phần mềm chuyên ngành, xử lý văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

Trang bị thiết bị mạng đảm bảo an toàn bảo mật có khả năng chia tải, phục vụ ổn định cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân truy cập.

Đặc biệt, mở rộng vùng phủ sóng và chất lượng kết nối wi-fi tại UBND phường, xã và Trung tâm hành chính công cấp xã để người dân dễ dàng tra cứu, đăng ký dịch vụ công trực tuyến ngay tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

TẤN THÁI

