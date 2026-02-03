Trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Trần Hoàng Ngân, luật sư Phan Trung Hoài

Chiều 3-2, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, đến dự.

23 Đảng viên được nhân Huy hiệu Đảng đợt 3-2. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, 23 đảng viên vinh dự được trao Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 10 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đại biểu tham dự lễ trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, có đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1952), Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM.

Đồng chí Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Đảng viên Đảng bộ MTTQ Việt Nam Thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ở Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, có đồng chí Phan Trung Hoài (sinh năm 1960). Từ năm 1995 đến nay, đồng chí hành nghề luật sư; từng giữ các chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ quyền lợi luật sư, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Cùng nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng dịp này, có đồng chí Trần Hoàng Ngân (sinh năm 1964), đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV; thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia; Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam; thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2022, đồng chí là thư ký, trợ lý của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Trong các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng dịp này có đồng chí Trần Hoàng Ngân và đồng chí Phan Trung Hoài (bìa phải). Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố, nhấn mạnh Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý của Đảng mà còn là biểu tượng của lòng trung thành với lý tưởng cách mạng; là sự ghi nhận ý chí kiên cường, tinh thần cống hiến và phẩm chất đạo đức của người đảng viên.

Theo đồng chí, mỗi Huy hiệu Đảng gắn với một chặng đường lịch sử; mỗi chặng đường là một câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng, tinh thần vượt khó, vượt khổ, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

Đồng chí Lê Quốc Phong trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đợt 3-2. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại diện đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Trương Thị Ánh, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, chia sẻ đây là nguồn động viên lớn để mỗi cá nhân tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng là người đảng viên.

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

CẨM NƯƠNG