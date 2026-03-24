Số tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động ở xã Long Hải còn hơn 170 chiếc

Ngày 24-3, theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã Long Hải (TPHCM) cho biết, hiện địa phương vẫn còn 170 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, trong đó 14 tàu đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm được cấp phép ra khơi.

Xã Long Hải là địa phương có nhiều tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Theo đó, những tàu cá đang hoàn thiện thủ tục chủ yếu là: giấy đăng ký, giấy phép khai thác thủy sản và chứng nhận an toàn kỹ thuật.

Với những tàu cá thuộc diện này, Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải yêu cầu Phòng Kinh tế sớm hoàn tất hồ sơ chi tiết để UBND xã có cơ sở đề nghị cơ quan chức năng sớm xem xét, cấp phép. Mục tiêu là giúp ngư dân nhanh chóng đủ điều kiện vươn khơi, đồng thời giảm số lượng tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn.

Mặt khác, UBND xã yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật hình ảnh, vị trí neo đậu của từng tàu để báo cáo Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); rà soát, đề xuất xóa đăng ký đối với tàu cũ, không còn khả năng hoạt động; tăng cường tuyên truyền để chủ tàu chấp hành quy định “chưa đủ điều kiện không được di chuyển”.

Xã Long Hải cũng duy trì việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với các tàu chưa đủ điều kiện nhằm phục vụ công tác theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá.

THÀNH HUY