TPHCM thí điểm "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư" tại 3 xã

Nhân viên Trạm y tế Phường Thông Tây Hội tiêm vaccine cho trẻ

Đây là mô hình mang tinh thần bác sĩ gia đình đến cộng đồng, chủ động đến với từng hộ gia đình, từng người dân.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, việc chọn các địa bàn có đặc điểm khác nhau về dân cư, điều kiện kinh tế – xã hội nhằm mang đến cái nhìn thực tế nhất, từ đó hoàn thiện mô hình, bảo đảm nhân rộng được trên toàn thành phố. Mục tiêu không chỉ là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, mà còn hướng đến xây dựng một hệ thống y tế gần dân, sát dân và vì dân.

Mỗi đội được tổ chức gồm 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng/hộ sinh/y sĩ, 1 dược sĩ cùng các cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng, chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe của từng hộ gia đình trên địa bàn.

Không chỉ dừng lại ở việc khám bệnh ban đầu, các đội sẽ thực hiện lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân; quản lý, theo dõi các bệnh mạn tính; chăm sóc người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em; phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và tư vấn, hướng dẫn phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

Các đội chăm sóc sức khỏe liên tục chính là bước đi cụ thể hóa mô hình y học gia đình tại Việt Nam – nơi mỗi người dân có một “điểm chạm y tế” gần nhất, tin cậy và gắn bó lâu dài.

"Mỗi trạm y tế, thông qua các đội này, sẽ từng bước chuyển mình thành nơi quản lý sức khỏe toàn diện; theo dõi liên tục, không gián đoạn; phối hợp hai chiều với các bệnh viện tuyến trên và giảm tải cho hệ thống điều trị chuyên sâu. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái y tế đa tầng, đa trung tâm, trong đó y tế cơ sở thực sự đóng vai trò “người gác cổng” của hệ thống”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết, một mô hình dù đúng đến đâu cũng sẽ không thể thành công nếu thiếu đi những điều kiện bảo đảm để vận hành hiệu quả. Đối với các đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, ngành y tế TPHCM xác định rất rõ yếu tố quyết định không nằm ở mô hình – mà nằm ở cách tổ chức thực hiện.

Trước hết, đó là sự vào cuộc thực chất của chính quyền địa phương, cùng với đó là sự nỗ lực và tinh thần dấn thân của đội ngũ thầy thuốc tại trạm y tế và không thể thiếu, đó là sự chỉ đạo chuyên môn sâu sát, liên tục của Sở Y tế. Ba yếu tố này – nếu được kết nối chặt chẽ sẽ tạo thành một “tam giác bền vững” cho y tế cơ sở: chính quyền đồng hành – thầy thuốc dấn thân – ngành y tế dẫn dắt.

THÀNH SƠN