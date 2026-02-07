Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp trao hoa tết, lan tỏa yêu thương

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp trao quà tết

Trong không khí rộn ràng đón chào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp, sẻ chia và yêu thương cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thới Hiệp tổ chức chương trình "Trao tặng hoa tết - Lan tỏa yêu thương".

Ông Nguyễn Tấn Lực, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp trao quà Tết cho các chị các dì

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, góp phần giúp các chị em đón tết vui tươi, đầm ấm hơn. Tại chương trình, 100 hội viên hội phụ nữ phường đã được nhận những chậu hoa tươi thắm, quà tết và bao lì xì.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp trao quà cho các hội viên hội phụ nữ

"Mỗi món quà là sự chia sẻ yêu thương để các dì, các chị, các em trong hội phụ nữ có một cái tết ấm áp hơn", ông Nguyễn Tấn Lực, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp chia sẻ.

Bà Phạm Thị Mộng Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ VN, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp trao quà cho hội viên hội phụ nữ

Các hội viên hội phụ nữ tham gia chương trình đều bày tỏ niềm vui trước sự chia sẻ, đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ phường cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường.

Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường Tân Thới Hiệp gửi quà và những lời chúc năm mới tốt đẹp đến hội viên hội phụ nữ

THANH DUNG