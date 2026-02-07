Rộn ràng hoạt động “Xuân yêu thương”, chăm lo tết cho người dân khó khăn

Hướng đến Xuân Bính Ngọ 2026, các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động đón tết, tái hiện không khí tết truyền thống và trao hàng trăm suất quà, học bổng cho học sinh, người dân khó khăn

Các học sinh trường THCS Dương Văn Mạnh tham gia hội thi gói bánh chưng

Ngày 7-2, tại Trường THCS Dương Văn Mạnh (phường Tam Long, TPHCM) đã diễn ra ngày hội “Sắc xuân học đường 2026”, chủ đề “Xuân gắn kết - Tết yêu thương”, thu hút sự tham gia sôi nổi của đông đảo giáo viên và học sinh.

Điểm nhấn của ngày hội là không gian “Tết xưa” do học sinh thực hiện, với 4 gian hàng đậm nét tết truyền thống với mái lá, chõng tre, hoa mai, hoa đào, thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo không khí vui tươi, gắn kết.

Không gian “Tết xưa” được cô trò trường THCS Dương Văn Mạnh tái hiện ngay tại sân trường

Bên cạnh đó, hội thi gói bánh chưng, bánh giày cùng các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy sạp… mang đến những trải nghiệm sinh động, giúp học sinh hiểu hơn về phong tục tết cổ truyền, đồng thời rèn kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần sẻ chia.

Ban tổ chức tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Dịp này, từ nguồn vận động Quỹ tình nghĩa - tình thương của phường Tam Long, sự đóng góp của các mạnh thường quân, giáo viên và học sinh, ban tổ chức đã trao 64 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), nhằm động viên học sinh khó khăn, hiếu học vươn lên trong học tập.

* Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ (TPHCM) phối hợp với Nhà máy Đạm Phú Mỹ (Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia”.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 200 suất quà Tết Bính Ngọ 2026 cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm quà và tiền mặt, góp phần hỗ trợ người dân đón tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

* Dịp này, tại ấp Bình An (xã Bình Châu, TPHCM), UBND xã Bình Châu tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”.

Lãnh đạo xã Bình Châu trao quà cho các hộ dân khó khăn

Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao 98 suất quà tết cho các hộ gia đình khó khăn, góp phần giúp người dân đón tết an lành; đồng thời trao gần 30 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội thi “Trưng bày mâm ngũ quả ngày tết”

Ngoài ra, địa phương còn tổ chức hội thi trưng bày mâm ngũ quả ngày tết, hội thi ẩm thực - Bữa cơm xuân yêu thương, tạo không khí vui tươi, ấm áp nghĩa tình.

