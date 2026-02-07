Sức sống cơ sở

Ấm áp nghĩa tình “Tết Quân – Dân” trên xã đảo Thạnh An

Ngày 7-2, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Tết Quân – Dân” Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã đảo Thạnh An.

Nằm tách biệt với đất liền, đời sống người dân xã đảo Thạnh An còn nhiều khó khăn do địa hình cách trở. Thấu hiểu điều đó, chương trình năm nay đã mang chuỗi các hoạt động an sinh thiết thực đến với người dân xã đảo.

DSC09300.jpg
Khánh thành công trình thể dục thể thao trên xã đảo Thạnh An

Mở đầu chuỗi các hoạt động là lễ khánh thành các công trình văn hóa, thể dục thể thao tại tuyến đường liên ấp Thạnh Bình – Thạnh Hòa.

Tiếp đó là các hoạt động thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi và ngư dân; chương trình “Chợ Xuân 0 đồng – Lan tỏa yêu thương” với 500 phần quà tết và phục vụ 1.000 suất “Phở 0 đồng”, cùng các hoạt động “Cắt tóc 0 đồng” và trò chơi dân gian tươi vui, phấn khởi.

_ALE8936.jpg
Gian hàng phở 0 đồng
_ALE8943.jpg
Đại biểu tham quan các gian hàng

Cũng trong chương trình, các đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đồn biên phòng, trạm biên phòng trên xã đảo.

ANH 8.JPG
Đoàn công tác thăm, tặng quà tết đến các gia đình chính sách

Đặc biệt, là bữa cơm thân mật “Ăn tết cùng ngư dân” với sự tham gia của gần 400 đại biểu, ngư dân, các cơ sở tôn giáo đã tạo nên không gian đầm ấm, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân và dân nơi tuyến đầu biển đảo.

Tại chương trình, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng thành phố, cho biết chương trình “Tết Quân – Dân” Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức với mong muốn mang đến cho người dân xã đảo Thạnh An một cái tết đầm ấm, nghĩa tình. Các hoạt động không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần mà còn góp phần động viên bà con xã đảo yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó với địa bàn, cùng chung tay giữ gìn an ninh, trật tự và chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

>>> Một số hình ảnh tại chương trình:

DSC09269.jpg
_ALE8997.jpg
_ALE9251.JPG
_ALE9328.JPG
_ALE9372.JPG
_ALE9421.JPG
_ALE9355.JPG
_ALE9364.JPG
_ALE9378.JPG
_ALE9400.JPG
HKT03249.JPG
_ALE9477.JPG
HKT03260.JPG
_ALE9439.JPG
Ấm áp nghĩa tình “Tết Quân – Dân” trên xã đảo Thạnh An ảnh 19
z7511761247814_7973c17c052040c150b883a3e1b50804.jpg
z7511763305835_a6bdb72e1a1c6fa2de8397a73c57eccd.jpg
MẠNH THẮNG

tết quân dân Tết Quân – Dân Tết thắm tình quân dân “Tết Quân - Dân” năm 2026 Bộ Tư lệnh TPHCM Ban chỉ huy bộ đội biên phòng TPHCM Thạnh An

