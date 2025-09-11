Chiều 11-9, tại TPHCM, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng phát biểu tại tọa đàm

Tại tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Triệu Thế Hùng cho biết, sau 8 năm triển khai, Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập không còn phù hợp.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí – truyền thông; quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy Nhà nước, sáp nhập các đơn vị hành chính. Cùng với đó là nhu cầu hình thành, phát triển các cơ quan báo chí lớn, đóng vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin…

Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hiếu thông tin về các nội dung cơ bản của dự án Luật Báo chí (sửa đổi)

Những biến đổi này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động báo chí, tổ chức cơ quan báo chí, đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí để đáp ứng thực tiễn.

Hiện nay, hồ sơ dự án Luật Báo chí (sửa đổi) đang trong quá trình Chính phủ trình Quốc hội để xem xét, thẩm tra, cho ý kiến, dự kiến sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội (tháng 10-2025).

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi góp ý

Tại tọa đàm, các đại biểu góp ý nhiều nội dung trọng tâm trong dự án Luật Báo chí (sửa đổi) bao gồm: mô hình cơ quan báo chí, hoạt động của báo chí trên không gian mạng.

Các đại biểu cũng góp ý về đối tượng được cấp phép hoạt động báo chí, quản lý báo chí trên không gian mạng và những quy định nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu lực và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng, góp ý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)

Ghi nhận ý kiến góp ý, ông Triệu Thế Hùng khẳng định đây là nguồn thông tin quan trọng để cơ quan chủ trì soạn thảo cùng Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án luật.

Nhà báo Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, góp ý

NGÔ BÌNH