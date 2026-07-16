Sun PhuQuoc Airways mở đường bay Đồng Hới - Hà Nội và Đồng Hới - Nha Trang

Hội nghị giới thiệu đường bay Đồng Hới – Hà Nội và Đồng Hới – Nha Trang

Hai đường bay mới không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và du khách trong hoạt động giao thương, du lịch mà còn mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường khách trọng điểm trong nước và quốc tế thông qua hai cửa ngõ hàng không Hà Nội và Cam Ranh.

Theo đó, kế hoạch khai thác hai đường bay mới Đồng Hới - Hà Nội và Đồng Hới - Cam Ranh từ ngày 16-8 bằng máy bay Airbus A320/A321, sức chứa khoảng 200 hành khách/chuyến.

Cụ thể, đường bay Đồng Hới - Cam Ranh được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, với giờ bay dự kiến như sau: Đồng Hới - Cam Ranh (12 giờ 5 phút – 13 giờ 25 phút) và Cam Ranh - Đồng Hới (14 giờ 5 phút – 15 giờ 30 phút).

Đường bay Đồng Hới - Hà Nội được khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày với thời gian dự kiến: Hà Nội - Đồng Hới (10 giờ 20 phút – 11 giờ 25 phút) và Đồng Hới - Hà Nội, với 2 khung thời gian 12 giờ 5 phút - 13 giờ 10 phút (các ngày thứ Hai, Tư, Năm, Bảy) và 16 giờ 15 phút - 17 giờ 20 phút (các ngày thứ Ba, Sáu, Chủ Nhật).

Hành khách đặt vé trong giai đoạn mở bán từ ngày 6 đến hết ngày 24-7 được nhận ưu đãi 20% giá vé với mã NEWROUTES.

Hội nghị giới thiệu đường bay Đồng Hới – Hà Nội và Đồng Hới – Nha Trang



Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết, việc hình thành trục kết nối Hà Nội - Đồng Hới - Cam Ranh góp phần tăng cường liên kết giữa Quảng Trị với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của cả nước; tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng, hình thành những hành trình đa điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị chi tiêu của du khách

Đây cũng là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục thu hút các hãng hàng không khác nghiên cứu mở thêm các đường bay mới trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, du lịch của khu vực.

Hai đường bay mới Đồng Hới - Hà Nội và Đồng Hới - Cam Ranh được khai thác bằng tàu bay Airbus A320/A321

VĂN THẮNG