Súy Vân và dấu ấn của nhạc sĩ Hoàng Kiều trong âm nhạc chèo hiện đại

Chiều 9-8, tại Nhà hát Chèo Việt Nam, tọa đàm “Nhà giáo Nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Kiều với sự phát triển của sân khấu, âm nhạc chèo” được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (1925-2005).

Tọa đàm khoa học về Nhà giáo Nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Kiều

Sự kiện do Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Văn hóa dân tộc, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam phối hợp thực hiện, nhằm tôn vinh một “cây đại thụ” của nghệ thuật chèo.

Nhạc sĩ Hoàng Kiều, tên thật Tạ Khắc Kế, quê Hưng Yên, sinh tại Hà Nội, có hơn nửa thế kỷ gắn bó với kịch hát truyền thống, hơn 30 năm giảng dạy và đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhạc công chèo. Ông được ghi nhận là người mở đường, đặt nền móng và định hình ngôn ngữ âm nhạc cho chèo hiện đại. TS Trần Đình Ngôn cho biết: “Nhạc sĩ Hoàng Kiều là một trong những người đầu tiên sáng tác nhạc nền cho chèo, tạo khuôn mẫu để thế hệ sau tiếp nối”.

Tại tọa đàm, nhiều chuyên gia và nghệ sĩ đã phân tích dấu ấn đặc biệt của Hoàng Kiều trong vở Súy Vân, tác phẩm được coi là đỉnh cao sáng tạo của âm nhạc chèo thế kỷ XX. NSND Thanh Ngoan chia sẻ: “Âm nhạc của ông trong vở này nhuần nhuyễn đến mức khiến tôi tưởng đây là vở chèo cổ. Nó trở thành linh hồn của tác phẩm và đưa Súy Vân đến thành công rực rỡ”.

Nhạc sĩ Giáng Son, con gái ông, tự hào cho biết: “Cha là người phối khí cự phách đầu tiên cho dàn nhạc chèo, kết hợp âm nhạc dân tộc với kỹ thuật phối khí cổ điển, đi trước thời đại”. Nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Thúy Ngần, NSND Đoàn Thanh Bình… khẳng định âm nhạc của Súy Vân đã nâng đỡ tâm hồn người diễn viên và trở thành chuẩn mực cho sân khấu chèo chuyên nghiệp.

Bên cạnh Súy Vân, di sản của Hoàng Kiều còn là hàng loạt công trình nghiên cứu giá trị như Tìm hiểu các làn điệu chèo cổ, Thanh điệu tiếng Việt và âm nhạc cổ truyền, vẫn nguyên giá trị ứng dụng trong sáng tác, đào tạo và biểu diễn hôm nay. PGS-TS Hà Hoa xúc động chia sẻ: “Thầy là tấm gương sáng, kim chỉ nam dẫn đường chỉ lối cho tôi cả về nhân cách và nghiên cứu khoa học”.

Tọa đàm không chỉ tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa, mà còn khơi gợi tinh thần gìn giữ, phát huy bản sắc chèo, để hơi thở của Súy Vân và dấu ấn Hoàng Kiều còn mãi với thời gian.

MAI AN