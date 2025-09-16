Tác phẩm về tiêm kích Su-30MK2 đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh “TPHCM - Sắc màu mới”

Sáng 16-9, Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh “TPHCM - Sắc màu mới” sau hơn 3 tháng phát động. Cuộc thi nhằm ghi nhận những khoảnh khắc sống động, chân thực về một TP mang diện mạo hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Tác phẩm “Vươn mình” của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn đoạt giải Nhất

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi nhận được 699 tác phẩm dự thi. Hội đồng giám khảo đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo và trưng bày tại triển lãm cùng tên. Trước chất lượng vượt kỳ vọng, cơ cấu giải thưởng năm nay được điều chỉnh, bổ sung thêm một giải Nhì để kịp thời tôn vinh sự sáng tạo của các tác giả.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn

Giải Nhất được trao cho tác phẩm “Vươn mình” của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn, ghi lại hình ảnh đội hình máy bay tiêm kích Su-30MK2 biểu diễn kỹ thuật và thả mồi bẫy nhiệt trong đại lễ A50 tại TPHCM. Hình ảnh không chỉ gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác, mà còn gợi cảm xúc tự hào về một thành phố trẻ đang chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn không quên những dấu son lịch sử.

Tác phẩm đọat giải Nhì

Tác phẩm đọat giải Nhì

Nhà báo Huỳnh Trường Giang, thành viên Ban giám khảo, nhận xét: “Nhiều tác phẩm ghi lại được khoảnh khắc quý giá với góc nhìn sáng tạo về sự phát triển của thành phố. Dù chưa có tác phẩm thực sự vượt trội để trao Giải Đặc biệt, nhưng 13 giải chính thức và 3 giải bình chọn cho thấy một mùa thi thành công, giàu cảm hứng và hứa hẹn được duy trì lâu dài”.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách mời tham quan triển lãm

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm ảnh “TPHCM - Sắc màu mới” đã khai mạc, giới thiệu đến công chúng 50 tác phẩm chung khảo, mang đến một bức tranh thị thành sống động qua lăng kính nghệ thuật nhiếp ảnh.

TRỌNG TRUNG