Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí trong kỳ nghỉ Lễ 2-9

Ngày 3-9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay giảm sâu cả 3 tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ năm trước.

Ùn tắc các tuyến đường vào khu Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại xã Đông Anh, TP Hà Nội. Ảnh: CTV

Trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông, làm chết 116 người, bị thương 128 người. So với kỳ 4 ngày nghỉ lễ năm 2024, giảm 84 vụ (giảm 29,17%), giảm 39 người chết (giảm 25,16%), giảm 76 người bị thương (giảm 37,25%). Tất cả tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, công an các địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý 38.041 trường hợp vi phạm giao thông; phạt tiền gần 90 tỷ đồng. Trong đó, xử lý vi phạm về nồng độ cồn 6.996 trường hợp, về tốc độ 9.850 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 209 trường hợp, chở quá số người quy định 280 trường hợp...

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 cơ bản đảm bảo tốt. Riêng tại TP Hà Nội, do lượng người và phương tiện đổ dồn về dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tăng đột biến, tình trạng ùn tắc đã xảy ra ở khu vực cửa ngõ và trên nhiều tuyến phố trung tâm vào một số thời điểm. Các cơ quan quản lý đã kéo dài giờ chạy xe buýt và tăng chuyến đường sắt đô thị để phục vụ người dân trung chuyển thuận tiện.

Tại các địa phương, Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp phân luồng, giúp người dân lựa chọn tuyến đường và thời gian giao thông phù hợp, góp phần giảm áp lực, ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tăng cao, tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra tại các tuyến cửa ngõ, vành đai và cao tốc trọng điểm của Hà Nội và TPHCM trong ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ lễ.

MINH ANH