Gắn kết cộng đồng từ ngày hội đoàn kết

Ngày 2-9, hòa cùng niềm vui cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025), phường Minh Phụng (TPHCM) tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội “Đoàn kết - Vui Tết Độc lập” tại các khu dân cư, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ngày hội có sự tham dự của các đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thị Mai Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể phường và đại diện khu phố.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tham dự ngày hội

Chuỗi hoạt động gồm 4 đợt cao điểm, mở đầu bằng Ngày hội “Tết Độc lập” (25-8 đến 2-9) với nhiều hoạt động ý nghĩa: truyền hình trực tuyến lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh; trao 10 suất tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 35 phần quà cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn; ra mắt không gian “Rợp bóng màu cờ tôi yêu” tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường; tổ chức bữa cơm đại đoàn kết ở các khu phố.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng các phần quà cho người dân

Không chỉ mang đến không khí phấn khởi, vui tươi, các hoạt động còn góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng phường Minh Phụng ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trong đợt hoạt động cao điểm “Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn” diễn ra từ ngày 25-8 đến 2-9-2025, toàn TPHCM đã có hơn 4.879 hoạt động chào mừng Quốc khánh tại 168 phường, xã, đặc khu, trong đó có 133 ngày hội “Tết Độc lập” ở các khu dân cư. Công tác an sinh xã hội được đặc biệt chú trọng với tổng kinh phí chăm lo gần 26,9 tỷ đồng; 5.418 phần quà và 899 suất học bổng đã đến tay người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 9 căn nhà tình thương được xây dựng, sửa chữa và bàn giao. Bên cạnh đó, hơn 5.310 suất ăn miễn phí đã được trao qua 868 bữa cơm đại đoàn kết và bếp ăn nghĩa tình. Không khí lễ hội còn lan tỏa rực rỡ trên đường phố với 98 tuyến đường cờ mới, cùng hơn 153 công trình xanh – sạch – đẹp được hoàn thành, góp phần làm đẹp diện mạo đô thị và thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng.

CẨM NƯƠNG