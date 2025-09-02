Người dân TPHCM vui mừng nhận quà trong ngày Tết Độc lập

Ngày 2-9, từ sáng sớm tại Thư quán Công viên Văn Lang, hàng trăm người dân phường An Đông (TPHCM) phấn khởi, rạng rỡ trên gương mặt, hòa mình vào niềm vui chung của ngày hội non sông đến nhận món quà Tết Độc lập.

Ngay sau khi dự lễ khai mạc "Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn” tại khu phố 29, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng lãnh đạo phường An Đông đến thăm hỏi, chia sẻ niềm vui cùng bà con nhân dịp đón Tết Độc lập và nhận món quà ý nghĩa trong ngày hội non sông.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo phường động viên lực lượng cán bộ, công chức, công an phường đang làm nhiệm vụ, góp phần để từng phần quà đến tay bà con một cách chu đáo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đến thăm hỏi người dân, động viên cán bộ làm nhiệm vụ, góp phần đưa quà đến tay người dân chu đáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Niềm vui ánh lên trong đôi mắt những cụ cao niên, những gia đình công nhân lao động, những người có hoàn cảnh khó khăn khi nhận món quà Tết Độc lập đầy nghĩa tình.

Phường An Đông tổ chức 10 địa điểm để mọi người dân, nhất là người cao tuổi, người yếu thế, đều được nhận quà chu đáo và kịp thời.

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến điểm phát quà tại Thư quán Công viên Văn Lang, háo hức chờ đến lượt nhận quà. Ông Lý Đệ năm nay đã 69 tuổi, ngồi hàng ghế sau chờ đến lượt nhận quà trong tâm trạng vui và hồi hộp. Bởi lần đầu ông đến nhận quà Tết Độc lập như thế này.

Cán bộ trao món quà ý nghĩa đến tận tay người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cầm trên tay món quà 200.000 đồng dành cho hai cha con, ông Lý Đệ xúc động: “Số tiền này giúp tôi trang trải thêm cuộc sống trước mắt. Tôi tuổi cao sức yếu, không còn đi làm được, trong khi vẫn lo cho con gái đang học lớp 11, nên món quà này quý lắm. Tôi thấy ấm lòng vì sự quan tâm của chính quyền”.

Cũng tại điểm phát quà, bà Trần Kêu năm nay 82 tuổi, được con gái dìu đến nhận quà Tết Độc lập. Bà Trần Kêu có 3 người con nhưng đi làm công nhân, cuộc sống khó khăn. Nay nhận món quà, bà Trần Kêu chia sẻ “vui quá vui khi nhận được món quà ý nghĩa này”. Trong ngày Quốc khánh 2-9, niềm vui của bà và gia đình càng thêm trọn vẹn, gia đình thêm ấm lòng và hân hoan đón Tết Độc lập.

Người dân TPHCM vui mừng nhận quà trong ngày Tết Độc lập. Thực hiện: VĂN MINH

Dù món quà 100.000 đồng là số tiền không lớn nhưng lại chứa đựng nghĩa tình cảm sâu sắc. Điều mọi người cảm nhận sâu sắc chính là sự quan tâm, sẻ chia của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, tiếp thêm niềm tin và động lực để cùng nhau xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

VĂN MINH