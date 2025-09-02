Thi công xuyên lễ trên các công trình trọng điểm ở ĐBSCL

Trên công trường các dự án trọng điểm ở khu vực ĐBSCL, các kỹ sư, công nhân, người lao động vẫn đang miệt mài làm việc xuyên đêm, xuyên lễ với mong muốn sớm thông “mạch máu” giao thông miền sông nước này

22 giờ đêm 31-8, đèn điện tại công trường xây dựng Dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua phường Long Mỹ (TP Cần Thơ) rực sáng cả một khu vực.

Xen lẫn trong tiếng máy nổ của xe lu nền, xe rải đá dăm, là tiếng cười nói rôm rả của hàng trăm kỹ sư, công nhân đang làm việc tại đây. Không khí thi công diễn ra tất bật, vui vẻ dù có mưa lất phất.

“Làm việc xuyên đêm, xuyên lễ tuy mệt nhưng anh em rất vui vì được đóng góp sức của mình để công trình trọng điểm quốc gia kịp hoàn thành vào cuối năm nay, giúp người dân, nhất là bà con vùng sông nước Cửu Long đi lại, giao thương thuận lợi”, công nhân Lê Văn Sang (quê Nghệ An), phụ trách hạng mục gia tải, chia sẻ.

Công nhân thi công xuyên lễ trên công trường cao tốc Hậu Giang - Cà Mau. Ảnh: NGỌC PHÚC

Tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ được chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Cần Thơ - Cà Mau lan tỏa đến các gói thầu còn lại của dự án ở tận Cà Mau.

Gặp chúng tôi tại công trình vào sáng 1-9, ông Hữu Quy (công nhân lái xe lu, tham gia thi công đoạn nút giao IC12 đến cầu Ông Hương, thuộc gói thầu XL3, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau) cho biết: “Sáng nay, tôi được phân công thi công đường công vụ. Do xe tải liên tục chở vật liệu xây dựng vào công trường nên khu vực này bị lún. Vì vậy, khi các xe đá đổ xuống, tôi có trách nhiệm lu lèn lại cho chặt và bằng phẳng để xe chở vật liệu đi lại thuận tiện hơn, đảm bảo việc thi công diễn ra xuyên suốt”.

Phụ trách giám sát thi công đoạn nút giao IC12 đến cầu Ông Hương, kỹ sư Phan Thanh Thuận cho hay, đến nay đoạn cầu Ông Hương đã được thảm nhựa, một số khu vực đã thi công xong lớp đá cấp phối, những nơi khác còn lại đang được lên đá…

“Mùa này thời tiết thất thường. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, tranh thủ thời tiết khô ráo, chúng tôi thi công liên tục, không kể ngày đêm, lễ tết”, kỹ sư Thuận chia sẻ.

Ngày 1-9, ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã đến các công trình trạm 110kV Hồ Tràm (TPHCM), công trình trung hạ thế (Đồng Nai) và Dự án Phân pha đường dây 110kV Trị An - Thạnh Phú để thăm hỏi, tặng quà công nhân đang thi công xuyên lễ trong điều kiện thời tiết khó khăn.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư cao tốc Cần Thơ - Cà Mau), cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, các nhà thầu của dự án triển khai tổng cộng 139 mũi thi công với 2.449 nhân sự cùng 1.239 máy móc, thiết bị các loại thi công xuyên suốt.

Mục tiêu để tuyến cao tốc này về đích đúng ngày 19-12-2025. Tiến độ của dự án đến nay đạt khoảng 75% sản lượng. Hiện các hạng mục triển khai thi công chủ yếu gồm dỡ tải, đắp lề, lu lèn cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa; thi công hệ thống an toàn giao thông.

Tại Đồng Tháp, liên doanh các nhà thầu thi công Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu cũng huy động trên 400 công nhân, kỹ sư, hàng trăm thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, tổ chức khoảng 40 mũi thi công xuyên lễ.

Đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau thời gian dài thi công cầm chừng do thiếu vật liệu xây dựng, mặt bằng chưa đủ, đến nay cơ bản các khó khăn này đã được tháo gỡ.

Tranh thủ thời tiết hanh khô, các nhà thầu đang dốc lực, huy động toàn bộ nhân vật lực để thi công, đảm bảo đưa dự án về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đến cuối tháng 8-2025, Dự án thành phần 1 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đã hoàn thành 44,66% giá trị xây lắp.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc đảm bảo chất lượng thi công của liên danh các nhà thầu, đồng thời tích cực hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ công trình.

