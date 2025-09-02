Đi chơi dịp nghỉ lễ, 3 thanh niên mất tích dưới Hồ Đá Xanh

Thấy bạn bị rơi xuống hồ, 2 thanh niên đã nhảy xuống ứng cứu nhưng cả 3 đều mất tích dưới hồ nước sâu.

Chiều 2-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc 3 thanh niên mất tích trên Hồ Đá Xanh (hồ tích nước của thủy điện Sêrêpốk 3) tại thôn 9, xã Ea Wer.

Theo thông tin ban đầu, một nhóm thanh niên tại phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã rủ nhau vào khu vực Hồ Đá Xanh để vui chơi nhân dịp nghỉ lễ.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, một người trong nhóm này không may rơi xuống hồ và 2 thanh niên khác nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, cả 3 đều mất tích dưới dòng nước sâu. Các nạn nhân được xác định là N.T.A., B.Q.C. và T.T.T. (cùng sinh năm 2004, trú phường Buôn Ma Thuột).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động phương tiện, lực lượng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể của A..

Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 thanh niên còn lại.

Hồ Đá Xanh là địa điểm được nhiều người tham quan, chụp ảnh do cảnh sắc đẹp và mặt nước hồ trong xanh vào mùa nắng.

