Tạm giữ hơn 26.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, hàng giả ở trung tâm thương mại, chợ quận 5 TPHCM

Ngày 31-12, Công an quận 5 (TPHCM) cho biết, đơn vị tạm giữ hơn 26.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, hàng giả thương hiệu nổi tiếng và hơn 3.000 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Trước đó, khoảng 8 giờ 15 ngày 27-12, trinh sát Công an quận 5 phát hiện K. C. (sinh năm 1959, ngụ quận Tân Bình) lái xe máy chở theo 6 bao hàng ở giao lộ đường Dương Tử Giang - Nguyễn Chí Thanh (phường 12) có nhiều nghi vấn. Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong có hơn 1.570 bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu các loại như: Scott, Mond, Esse, Capri, Canyon...

C. khai nhận mua thuốc lá nhập lậu từ một số đối tượng, được người bán giao tới nhà C. ở đường Âu Cơ (phường 9, quận Tân Bình). Tại đây, C. bán và phân phối cho khách ở quận 5.

Khám xét nơi ở của C., công an thu hơn 220 bao thuốc nhãn hiệu JET, Hero, 555, Scott, Esse, Craven. Tiếp tục khám xét nơi C. giao hàng ở quận 5, công an phát hiện thêm 1.270 bao thuốc lá Milano, Canyon, Raison Ice Café, Forte, Black Devil, Marlboro, Oris, JET nhập lậu.

Trong tuần qua, Công an quận 5 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh với TTTM An Đông Plaza, Chợ Tân Thành, Chợ Kim Biên… Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả thương hiệu nổi tiếng như: Hermes, Burberry, Louis Vuitton, Lacoste, Versace, Polo Ralph Lauren, Gucci, Chanel…

Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 26.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, hàng giả thương hiệu nổi tiếng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời buộc tiêu hủy hơn 6.800kg hóa chất và phụ gia thực phẩm không nhãn hiệu, không có hóa đơn chứng từ.