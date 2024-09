Tăng cường chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho trẻ mầm non

Gần 200 trẻ nhỏ tại 2 trường mầm non trên địa bàn TP Thủ Đức vừa được các chuyên gia tâm lý tầm soát sức khoẻ tâm lý, tâm thần.

Ngày 20-9, Bệnh viện TP Thủ Đức cho biết đang triển khai chương trình tầm soát sức khoẻ tâm thần học đường tại các trường mầm non trên địa bàn.

Theo đó, trong ngày 18 và 19-9, gần 200 trẻ nhỏ tại Trường Mầm non Tam Phú và Trường Mầm non Tam Bình (TP Thủ Đức) đã được các bác sĩ, chuyên gia tâm lý của Khoa Tâm Thể (Bệnh viện TP Thủ Đức) tiếp cận tầm soát. Quá trình thực hiện có sự đồng hành của phụ huynh và nhà trường, nhằm sàng lọc phát hiện các rối loạn ở trẻ. Nếu phát hiện trẻ có nguy cơ rối loạn sức khoẻ tâm thần, nhân viên y tế sẽ thông báo tình trạng đến phụ huynh, tiến hành can thiệp chuyên sâu theo phác đồ của Bộ Y tế.

Trẻ mầm non trên địa bàn TP Thủ Đức được khám tầm soát sức khoẻ tâm lý, tâm thần

Theo ThS Phan Thị Hoài Yến, Cố vấn chuyên môn Khoa Tâm thể, đây là một bước tiến quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho thế hệ tương lai. Sức khỏe tâm thần lành mạnh sẽ giúp trẻ phát triển tốt, xây dựng các mối quan hệ phù hợp, thích nghi và ứng phó với những căng thẳng trong cuộc sống. Một số vấn đề tâm lý trẻ có thể gặp phải gồm: lo âu, rối loạn hoảng sợ, căng thẳng sau sang chấn, rối loạn tăng động giảm chú ý, rối loạn thách thức chống đối, rối loạn ám ảnh cưỡng chế,...

Theo kế hoạch, chương trình tầm soát sức khoẻ tâm thần học đường tại trường mầm non trên địa bàn TP Thủ Đức sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11-2024, mục tiêu tiếp cận 30 trường học và sàng lọc khoảng 3.000 trẻ. Chương trình nhằm phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các rối loạn phát triển; đảm bảo trẻ được chăm sóc và phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần; hỗ trợ phụ huynh và giáo viên hiểu hơn về tình trạng sức khỏe tâm thần của trẻ.

Quá trình tầm soát có sự đồng hành của phụ huynh và nhà trường

Trước đó, nằm trong chuỗi hoạt động tập huấn sức khỏe tâm thần học đường, Bệnh viện TP Thủ Đức đã tiến hành tập huấn cho 150 giáo viên mầm non về rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ nhỏ.

GIAO LINH