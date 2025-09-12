Tặng thiết bị phục vụ học tập và sinh hoạt cho học sinh vùng cao Điện Biên

Dàn nghệ sĩ gồm Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Á quân The New Mentor (Người mẫu thế hệ mới) Hương Giang, người mẫu Hoàng Nghĩa cùng Quỹ Phúc Tâm vừa tổ chức chương trình thiện nguyện “Tiếp bước em tới trường” tại tỉnh Điện Biên.

Các nghệ sĩ chung tay tổ chức chương trình thiện nguyện ở vùng cao Điện Biên

“Tiếp bước em tới trường” được tổ chức hướng đến mục tiêu chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và hỗ trợ trẻ em vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn. Không chỉ trao tặng sự hỗ trợ về vật chất, chương trình còn lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Trong hành trình diễn ra ngày 11-9, đoàn thiện nguyện đến thăm các điểm trường vùng cao tại các xã Mường Lạn, Mường Luân. Đoàn đã thăm hỏi, trao tặng Trường THCS Mường Lạn nhiều thiết bị phục vụ học tập và sinh hoạt, bao gồm: 2 loa đại sân trường 40W, 1 máy lọc nước sinh hoạt, 3 tivi 50 inch, tủ sấy quần áo, 30 thảm gấp, 2 bếp gas công nghiệp, 1 máy lọc nước uống trực tiếp Kangaroo, 50 gối ngủ, 20 chăn bông, 2 nồi cơm điện công nghiệp, sách truyện… Tổng giá trị gần 150 triệu đồng.

Ngoài trang thiết bị, đồ dùng học tập, tại điểm trường Chiềng Sơn, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy trao tặng tủ thuốc thông dụng cho thầy cô và học sinh nơi đây. Đây là một hoạt động trong chuỗi dự án bền vững mà Kiều Duy mang đến cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025.

TIỂU TÂN