Tăng tốc thi công đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận, nhiều đoạn sắp về đích

Dự án đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT994) dài gần 77km đang được đẩy nhanh tiến độ, với nhiều hạng mục đã hoàn thành hoặc sắp cán đích, hướng tới mục tiêu thông tuyến vào quý I-2027.

﻿Gói thầu đoạn qua khu vực đèo Nước Ngọt (xã Long Hải)

Ngày 15-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết tiến độ nhiều hạng mục của dự án đang đạt kết quả tích cực.

Cụ thể, dự án thành phần 1 dài 8,65km, tổng vốn hơn 1.491 tỷ đồng, đã cơ bản hoàn thành. Dự án thành phần 2 dài 9,58km, tổng vốn hơn 1.260 tỷ đồng, cũng đã hoàn thành 2/3 gói thầu, trong đó có cầu Cửa Lấp 2. Gói thầu còn lại, gồm đoạn cuối tuyến và cầu cạn qua Mũi Kỳ Vân, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2026.

Đoạn từ quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp đã hoàn thành

Ở đoạn cuối tuyến, dự án thành phần 5 dài 5,64km, tổng vốn hơn 1.045 tỷ đồng, đã đạt khoảng 95% khối lượng. Cầu Sông Lô 2 và phần lớn nền đường cơ bản đã hoàn thành, các hạng mục còn lại đang được tiếp tục thi công.

Trong khi đó, hai dự án thành phần 3 và 4, do khởi công từ giữa năm 2025, hiện tập trung thi công nền đường, hệ thống thoát nước và các công trình cầu. Trong đó, cầu Sông Ray đang thi công cọc khoan nhồi, mố trụ; cầu Hồ Đắng cũng được triển khai đồng bộ. Các dự án này dự kiến hoàn thành từ cuối năm 2026 đến quý I-2027.

Gói thầu số 2 của dự án cơ bản đã hoàn thành

Dự án đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận có tổng chiều dài khoảng 76,86km, điểm đầu kết nối đường 991B, điểm cuối giao quốc lộ 55, quy mô 6-8 làn xe, được chia thành 5 dự án thành phần. Khởi công từ tháng 6-2023, đây là tuyến giao thông ven biển có vai trò kết nối liên vùng. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị, du lịch, đồng thời tăng cường kết nối với hệ thống cảng biển, cao tốc và các trục giao thông huyết mạch khu vực phía Đông TPHCM.

THÀNH HUY