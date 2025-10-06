Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 7,85%

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, cho biết, quý 3-2025, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 14,38% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn năm 2011 - 2025.

Tính chung, GDP 9 tháng ước tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 9,44% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn năm 2011 - 2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng hơn 3,8%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng gần 8,7%; khu vực dịch vụ tăng gần 8,5%.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương phát biểu tại cuộc họp báo, sáng 6-10

Theo đại diện Cục Thống kê, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm của Việt Nam vẫn đạt được kết quả rất tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước.

Phân tích cụ thể hơn, bà Nguyễn Thị Hương cho biết, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản mặc dù chịu tác động bất lợi từ bão, mưa lũ, nhưng nhờ triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nên sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì ở mức ổn định. Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng hơn 11%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm gần 38%; khu vực dịch vụ chiếm gần 43%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm hơn 8%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý 3-2025 tăng 3,27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 3,19%.

Bức tranh về hoạt động của doanh nghiệp trong 9 tháng cũng được cải thiện. Theo đó, tính chung 9 tháng, cả nước có 145.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 1,4 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 874.000 lao động - tăng gần 19% về số doanh nghiệp, tăng gần 23% về vốn đăng ký và tăng gần 19% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 86.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm 2025 lên hơn 231.000 doanh nghiệp, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân mỗi tháng có 25.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong khi đó, số doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 9 tháng năm 2025 ước đạt gần 19 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. “Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 9 tháng trong vòng 5 năm qua”, Cục trưởng Cục Thống kê nhấn mạnh.

LƯU THỦY